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Tragödie

Zwei Tote bei Bade-Drama - Darunter ein Kind

Wasserrettung
© APA/BARBARA GINDL
Ein 22-jähriger Mann und ein zehnjähriges Kind wurden in der Ill von Strömungs- und Sogkräften unter Wasser gedrückt.
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Bei einem Badeunfall auf der Ill in Bludenz sind am Sonntag zwei Menschen gestorben, darunter ein zehnjähriges Kind. Dies teilte die Polizei Vorarlberg mit. Der folgenschwere Vorfall ereignete sich unterhalb eines Wasserfalls. Drei Personen waren ins Wasser gesprungen und wurden aufgrund der starken Strömungs- und Sogkräfte der Wasserwalze unter die Oberfläche gedrückt. Ein weiterer Angehöriger und Ersthelfer bargen die Verunglückten und begannen mit Reanimationsmaßnahmen.

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Ein 22-Jähriger verstarb noch am Vorfallsort. Der zehnjährige Bub, der erst rund 300 Meter flussabwärts von einer Passantin treibend entdeckt und gemeinsam mit zwei weiteren Helfern aus dem Wasser geborgen wurde, wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, wo er im Laufe des Abends seinen Verletzungen erlag. Ein 40-Jähriger wurde zunächst ins Landeskrankenhaus Bludenz und in weiterer Folge ins Landeskrankenhaus Feldkirch überstellt.

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