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Als in Österreich

In diesem Nachbarland kostet der Sprit 30 Cent weniger

Spritpreise vor Explosion
© Getty Images
Nachbarland Slowenien macht das Tanken günstiger. Dabei gibt der Dieselpreis deutlich nach. Dafür zieht Superbenzin leicht an.
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Wer von Österreich nach Slowenien fahren muss, der muss über die Nacht auf geänderte Treibstoffpreise aufpassen. In unserem Nachbarland sinkt ab Mitternacht der Dieselpreis spürbar. Dafür wird das Superbenzin wieder teurer.

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Statt den bisherigen 2,012 Euro beträgt der Literpreis für Diesel ab Mitternacht 1,929 Euro. Damit fällt er um 8,3 Cent. Benzinfahrer müssen sich auf einen Preisanstieg einstellen. Der Superbenzin wird um 1,2 Cent pro Liter teurer und klettert von 1,748 Euro auf 1,760 Euro. In Österreich liegt der Diesel derzeit bei 2,20 Euro und der Superbenzin bei etwa 1,90 Euro.

In Slowenien wird der Spritpreis abseits der Autobahnen staatlich reguliert. Die Regierung setzt Preisobergrenzen fest, um extreme Sprünge abzufedern. Zudem wird die Händlermarge auf höchstens 0,115 Euro pro Liter gedeckelt. Zusätzlich setzt Slowenien voraussichtlich bis zum 15. Dezember die CO₂-Steuer aus.

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