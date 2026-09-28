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Mit 61 Jahren

Bekannter Hotelier überraschend verstorben

Ein Mann mit Brille und Anzug steht lächelnd in einem eleganten Innenraum.
© WKK | Helge Bauer
Der Kärntner Tourismus trauert um den bekannten Hotelier Sigi Moerisch. Er ist überraschend mit 61 Jahren verstorben.
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Der Kärntner Tourismus trauert um seinen langjährigen Vertreter. Sigi Moerisch war der Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer und ist am Wochenende überraschend im Alter von 61 Jahren verstorben, wie am Montag bekannt wurde.

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Moerisch war seit November 2014 an der Spitze der Fachgruppe Hotellerie. Dort vertrat er die Interessen von rund 2.000 Beherbergungsbetrieben in Kärnten. Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl würdigte ihn als "eine der prägendsten Stimmen des Kärntner Tourismus".

Führte eigenes Hotel am Millstätter See

Moerisch engagierte sich auch auf der Bundesebene für die Interessen der Branche. Von 2018 bis 2025 war er stellvertretender Obmann des Hotellerie-Fachverbandes. Zudem gehörte er dem Aufsichtsrat der Kärnten Werbung an und war Vorsitzender der Tourismusregion.

Er war unter anderem für das Gütesiegel für ausgezeichnete Lehrbetriebe verantwortlich. Beruflich führte Moerisch das gleichnamige Hotel am Millstätter See bereits in dritter Generation.

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