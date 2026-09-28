oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Ab 2027

SO viel mehr Gehalt gibt's für Österreicher

OR
von
© Getty Images
Für Österreichs Arbeitnehmer zeichnet sich 2027 ein kleines Gehaltsplus ab. Laut einer neuen Prognose der Personal- und Managementberatung Kienbaum sollen die Gehälter im Schnitt um 2,9 Prozent steigen. Wegen der erwarteten Inflation bleibt davon real allerdings kaum etwas übrig.
OE24 auf Google bevorzugen

Bei einer prognostizierten Inflation von 2,6 Prozent bleiben von den 2,9 Prozent Gehaltsplus unterm Strich gerade einmal 0,3 Prozent übrig. Für Fachkräfte und Spezialisten fällt die erwartete Erhöhung mit durchschnittlich 3 Prozent etwas höher aus.

Im Senior, Middle und Lower Management werden jeweils 2,8 Prozent erwartet. Im Top-Management liegt die Prognose bei 2,6 Prozent.

Beim nominellen Gehaltsplus liegt Österreich damit vor Deutschland mit 2,6 Prozent und der Schweiz mit 1,1 Prozent. Bereinigt um die erwartete Inflation schrumpft der Abstand allerdings: In Österreich und Deutschland bleiben jeweils 0,3 Prozent real übrig, in der Schweiz 0,6 Prozent.

Auch interessant

Heeres-Piloten fliegen jetzt "Teilzeit" bei der AUA

Putin stellt METRO-Vermögen unter Zwangsverwaltung

EU plant Abschiebezentrum in Afrika

Unternehmen bleiben vorsichtig

Auch bei den wirtschaftlichen Aussichten herrscht Zurückhaltung. 60 Prozent der befragten österreichischen Unternehmen erwarten eine stabile Entwicklung. 21 Prozent blicken optimistisch auf die kommenden Jahre, 19 Prozent sind pessimistisch.

Gleichzeitig scheint sich der Arbeitsmarkt etwas zu entspannen. International sagen mittlerweile 55 Prozent der Unternehmen, offene Stellen seien leichter zu besetzen als im Vorjahr. Bei der vorherigen Befragung waren es noch 46 Prozent.

KI soll bei den Kosten helfen

Künstliche Intelligenz wird für Unternehmen ebenfalls wichtiger. International sehen 59 Prozent KI-Investitionen als Möglichkeit, steigende Lohnkosten abzufedern. Im Vorjahr waren es noch 43 Prozent.

58 Prozent investieren zudem in KI-Weiterbildungen. Bei Neueinstellungen achten 39 Prozent bereits auf entsprechende Kenntnisse. Beim Gehalt selbst spielen KI-Kompetenzen bislang allerdings nur bei fünf Prozent der Unternehmen eine Rolle.

Die Kienbaum-Gehaltsprognose wird jährlich veröffentlicht. Für die aktuelle Erhebung wurden mehr als 1.500 Unternehmen in 41 Ländern befragt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Das ist die neue Alfa Giulia

Hass-Attacke auf Wiener Synagoge: Verdächtige (17) geschnappt

Nvidia will KI-Agenten einbremsen

Bekannter Hotelier  überraschend verstorben

Kaum Tickets verkauft: Babler-Film floppt in den Kinos

Heeres-Piloten fliegen jetzt "Teilzeit" bei der AUA

SO viel mehr Gehalt gibt's für Österreicher

Inflation bei uns dreimal so hoch wie in der Schweiz

Wind verbläst Abfahrtstraining: Speedstars verärgert

Ungarn senkt Leitzins auf 6,5 Prozent