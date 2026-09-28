SO viel mehr Gehalt gibt's für Österreicher

Für Österreichs Arbeitnehmer zeichnet sich 2027 ein kleines Gehaltsplus ab. Laut einer neuen Prognose der Personal- und Managementberatung Kienbaum sollen die Gehälter im Schnitt um 2,9 Prozent steigen. Wegen der erwarteten Inflation bleibt davon real allerdings kaum etwas übrig.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Bei einer prognostizierten Inflation von 2,6 Prozent bleiben von den 2,9 Prozent Gehaltsplus unterm Strich gerade einmal 0,3 Prozent übrig. Für Fachkräfte und Spezialisten fällt die erwartete Erhöhung mit durchschnittlich 3 Prozent etwas höher aus.

Im Senior, Middle und Lower Management werden jeweils 2,8 Prozent erwartet. Im Top-Management liegt die Prognose bei 2,6 Prozent.

Beim nominellen Gehaltsplus liegt Österreich damit vor Deutschland mit 2,6 Prozent und der Schweiz mit 1,1 Prozent. Bereinigt um die erwartete Inflation schrumpft der Abstand allerdings: In Österreich und Deutschland bleiben jeweils 0,3 Prozent real übrig, in der Schweiz 0,6 Prozent.

Unternehmen bleiben vorsichtig

Auch bei den wirtschaftlichen Aussichten herrscht Zurückhaltung. 60 Prozent der befragten österreichischen Unternehmen erwarten eine stabile Entwicklung. 21 Prozent blicken optimistisch auf die kommenden Jahre, 19 Prozent sind pessimistisch.

Gleichzeitig scheint sich der Arbeitsmarkt etwas zu entspannen. International sagen mittlerweile 55 Prozent der Unternehmen, offene Stellen seien leichter zu besetzen als im Vorjahr. Bei der vorherigen Befragung waren es noch 46 Prozent.

KI soll bei den Kosten helfen

Künstliche Intelligenz wird für Unternehmen ebenfalls wichtiger. International sehen 59 Prozent KI-Investitionen als Möglichkeit, steigende Lohnkosten abzufedern. Im Vorjahr waren es noch 43 Prozent.

58 Prozent investieren zudem in KI-Weiterbildungen. Bei Neueinstellungen achten 39 Prozent bereits auf entsprechende Kenntnisse. Beim Gehalt selbst spielen KI-Kompetenzen bislang allerdings nur bei fünf Prozent der Unternehmen eine Rolle.

Die Kienbaum-Gehaltsprognose wird jährlich veröffentlicht. Für die aktuelle Erhebung wurden mehr als 1.500 Unternehmen in 41 Ländern befragt.