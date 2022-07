Verstappen im verkürzten Spielberg-Training Schnellster

WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der auf dem Red Bull Ring mit vier Siegen Rekordmann ist, setzte sich mit einer 1:06,302-Minuten-Runde an die Spitze des Klassements.

Spielberg. Unter blauem Himmel ist am Freitag das erste Freie Training der Formel 1 vor dem Großen Preis von Österreich in Spielberg über die Bühne gegangen. WM-Spitzenreiter Max Verstappen, der auf dem Red Bull Ring mit vier Siegen Rekordmann ist, setzte sich mit einer 1:06,302-Minuten-Runde an die Spitze des Klassements. Zweiter hinter dem Red-Bull-Star war Ferrari-Pilot Charles Leclerc, der 0,255 Sekunden hinten lag. Nicht ideal an einem Sprint-Wochenende waren zwei rote Flaggen.

Auf Rang drei fuhr George Russell im Mercedes. Hinter dem Briten landeten Sergio Perez im zweiten Red Bull und Russells Gefährte Lewis Hamilton. Silverstone-Gewinner Carlos Sainz erreichte mit seinem Ferrari den siebenten Platz.

Die Session wurde bei etwas störendem Wind zunächst nach 20 Minuten Dauer gestoppt, weil McLaren-Pilot Lando Norris sein Auto wegen eines technischen Defekts in der sechsten Kurve parken musste. "Es raucht von unterhalb meines Sitzes", sagte der Brite, ehe er aus dem Cockpit ausstieg. Eine zweite rote Flagge folgte kurze Zeit später, da sich Fugenmaterial aus den Kerbs herausgelöst und den Weg auf Strecke gefunden hatte. Fast eine Viertelstunde floss durch die beiden Unterbrechungen von der Uhr.

Zweiter Saison-Sprint nach Imola

Das Qualifying, das die Startaufstellung für das Sprintrennen bestimmt, beginnt um 17.00 Uhr. Der zweite Saison-Sprint nach Imola, in dem wieder WM-Punkte für die besten Acht vergeben werden, ist am Samstag, 16.30 Uhr, angesetzt.

Das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/alles live ServusTV, ORF 1 und Sky) muss Valtteri Bottas (Alfa Romeo) von ganz hinten in der Startaufstellung in Angriff nehmen. Am Auto des Finnen wurden über das erlaubte Kontingent hinaus mehrere Antriebskomponenten ausgetauscht.