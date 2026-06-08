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Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet

TOPSHOT - People cross the street past a large billboard showing portraits of Iran's late supreme leader, Ayatollah Ruhollah Khomeini (L) and slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei (R) in central Tehran on June 8, 2026. Iran said on June 8 that the resumption of hostilities in the Middle East war will have consequences for ongoing talks with the United States to reach peace in the region. 'It is perfectly natural that the diplomatic process initiated to put an end to this imposed war would be affected,' Iranian foreign ministry spokesman Esmaeil Baqaei said at a press conference in Tehran. (Photo by ATTA KENARE / AFP) /
© APA/AFP/ATTA KENARE
Der Iran hat seine Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. US-Präsident Donald Trump meldete sich daraufhin zu Wort und fordert ein sofortiges Ende der aktuellen Kampfhandlungen.
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Am Montag haben Irans Streitkräfte ihre Angriffe auf Israel offiziell für beendet erklärt.

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Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben."

Trump forderte sofortigen Stopp

US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social beide Seiten zu einer schnellen Rückkehr zu einem Waffenstillstand aufgefordert.

Ende des Schießens verlangt

In seiner kurzen Online-Botschaft fand der US-Präsident sehr deutliche Worte für die beiden verfeindeten Staaten. "Israel und der Iran müssen das "Schießen" sofort einstellen", schrieb Trump dort.

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