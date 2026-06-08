Iran erklärt Angriffe auf Israel für beendet

Der Iran hat seine Angriffe gegen Israel für beendet erklärt. US-Präsident Donald Trump meldete sich daraufhin zu Wort und fordert ein sofortiges Ende der aktuellen Kampfhandlungen.

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Am Montag haben Irans Streitkräfte ihre Angriffe auf Israel offiziell für beendet erklärt.

Trump © NBC

Die Islamische Republik habe zur Unterstützung des Libanons Israel eine "schmerzhafte Antwort" erteilt, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der Militärführung. "Vor diesem Hintergrund wird die Einstellung der Operationen der Streitkräfte bekanntgegeben."

Trump forderte sofortigen Stopp

US-Präsident Donald Trump hatte im Vorfeld in einem Post auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social beide Seiten zu einer schnellen Rückkehr zu einem Waffenstillstand aufgefordert.

Ende des Schießens verlangt

In seiner kurzen Online-Botschaft fand der US-Präsident sehr deutliche Worte für die beiden verfeindeten Staaten. "Israel und der Iran müssen das "Schießen" sofort einstellen", schrieb Trump dort.