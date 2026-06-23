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Iran fordert Kontrolle von Hormuz-Straße

Iran richtet Behörde zur Kontrolle der Hormuz-Straße ein
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Iranischer Chefunterhändler erklärt: "Iran wird Straße von Hormuz verwalten"
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Nach den Gesprächen mit US-Vertretern in der Schweiz hat der iranische Chefunterhändler Mohammad Baqer Qalibaf laut Berichten von Staatsmedien erklärt, dass sein Land künftig die Straße von Hormuz verwalten werde. "Die Straße von Hormuz wird niemals in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, sondern im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden", sagte Qalibaf am Dienstag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur IRNA.

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Qalibaf äußerte sich den Angaben zufolge nach seiner Rückkehr aus der Schweiz, wo im Luxusresort Bürgenstock Verhandlungen mit Vertretern Washingtons stattfanden. Die US-Delegation wurde dabei von Vizepräsident JD Vance angeführt, die iranische Delegation von Qalibaf. Die USA und der Iran einigten sich auf einen Fahrplan für ein Friedensabkommen in der Region. Dieser soll nach Angaben der als Vermittler agierenden Staaten Katar und Pakistan binnen 60 Tagen zu einer endgültigen Vereinbarung führen.

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