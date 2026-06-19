Bericht über Schüsse
Iran macht die Straße von Hormuz wieder dicht
Medienberichten zufolge sollen im Bereich der strategisch wichtigen Meerenge Warnschüsse abgegeben worden sein. Außerdem habe die iranische Revolutionsgarde Schiffe per Funk aufgefordert, sich der Passage vorerst nicht zu nähern. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte gibt es bislang jedoch nicht.
Zeitgleich teilte die für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zuständige iranische Behörde PGSA (Persian Gulf Strait Authority) über X mit, dass die Durchfahrt weiterhin möglich sei. Voraussetzung sei allerdings eine vorherige Genehmigung. Entsprechende Anträge würden bewilligt, sofern die festgelegten Kriterien erfüllt werden.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden