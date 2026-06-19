Iran macht die Straße von Hormuz wieder dicht

Der Iran hat die Straße von Hormuz offenbar wieder dichtgemacht.

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Medienberichten zufolge sollen im Bereich der strategisch wichtigen Meerenge Warnschüsse abgegeben worden sein. Außerdem habe die iranische Revolutionsgarde Schiffe per Funk aufgefordert, sich der Passage vorerst nicht zu nähern. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte gibt es bislang jedoch nicht.

Zeitgleich teilte die für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zuständige iranische Behörde PGSA (Persian Gulf Strait Authority) über X mit, dass die Durchfahrt weiterhin möglich sei. Voraussetzung sei allerdings eine vorherige Genehmigung. Entsprechende Anträge würden bewilligt, sofern die festgelegten Kriterien erfüllt werden.