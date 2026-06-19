TV
E-Paper
Welt

Bericht über Schüsse

Iran macht die Straße von Hormuz wieder dicht

© Getty Images
Der Iran hat die Straße von Hormuz offenbar wieder dichtgemacht.
OE24 auf Google bevorzugen

Medienberichten zufolge sollen im Bereich der strategisch wichtigen Meerenge Warnschüsse abgegeben worden sein. Außerdem habe die iranische Revolutionsgarde Schiffe per Funk aufgefordert, sich der Passage vorerst nicht zu nähern. Eine offizielle Bestätigung dieser Berichte gibt es bislang jedoch nicht.

Zeitgleich teilte die für die Schifffahrt in der Straße von Hormus zuständige iranische Behörde PGSA (Persian Gulf Strait Authority) über X mit, dass die Durchfahrt weiterhin möglich sei. Voraussetzung sei allerdings eine vorherige Genehmigung. Entsprechende Anträge würden bewilligt, sofern die festgelegten Kriterien erfüllt werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Flüchtlings-Kehrtwende in Deutschland

Iranische Sängerin zu 74 Peitschenhieben verurteilt

Russen jagten Öl-Depot selbst in die Luft

50 Euro! Venedig plant Eintritts-Hammer

Zwergspitz stürzte aus 15 Metern auf die Straße

Trump: Meine Macht hat keine Grenzen

Pharma-CEO: Krebs wird in 10 Jahren heilbar sein

Iran macht die Straße von Hormuz wieder dicht

Kuba kündigt historische Kehrtwende an

Trump spottet über Meloni: "Sie hat mich angefleht"