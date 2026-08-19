Iran nimmt jetzt diese zwei EU-Staaten ins Visier

Das iranische Regime bereitet sich offenbar auf eine militärische Konfrontation mit den USA vor und fasst dabei strategische Ziele in Europa ins Auge.

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Berichten zufolge plant Teheran im Falle einer Eskalation gezielte Schläge gegen amerikanische Stützpunkte im südosteuropäischen Raum.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten drohen direkt auf den europäischen Kontinent überzugreifen. Das iranische Regime bereitet sich im Geheimen offenbar auf ein dramatisches Eskalationsszenario mit den USA vor. Berichten der renommierten Zeitung "Financial Times" zufolge, die sich auf zwei hochrangige und dem Regime nahestehende Informanten stützt, hat die Führung in Teheran konkrete Pläne für Angriffe auf amerikanische Militärstützpunkte in Südosteuropa ausgearbeitet. Damit weitet das Mullah-Regime seinen strategischen Fokus weit über den Nahen Osten aus.

© AFP

Die Enthüllungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die diplomatischen Beziehungen zwischen Washington und Teheran an einem absoluten Tiefpunkt angelangt sind. Experten warnen, dass Europa im Falle eines offenen militärischen Schlagabtausches zwischen den beiden Mächten unfreiwillig zum Kriegsschauplatz werden könnte. Die logistische und strategische Nähe zu den Krisenherden macht europäische Staaten zu einem lohnenden Ziel für iranische Vergeltungsschläge.

Bulgarien und Zypern im Fadenkreuz der Mullahs

Auf der geheimen Beschussliste der iranischen Militärstrategen stehen vor allem amerikanische Einrichtungen im südosteuropäischen Raum. Besonders im Fokus der Planungen steht die bulgarische Luftwaffenbasis Bezmer. Dieser Stützpunkt hat in den letzten Wochen strategisch massiv an Bedeutung gewonnen, da die bulgarische Regierung erst im vergangenen Monat die Nutzung des Geländes durch US-Tankflugzeuge offiziell genehmigt hat.

Neben der Basis in Bulgarien gelten auch US-Militäranlagen auf der Mittelmeerinsel Zypern als potenzielle Angriffsziele. Durch diese geografische Ausweitung der potenziellen Angriffsziele will Teheran die militärischen Kosten für die USA im Falle eines Konflikts massiv in die Höhe treiben. Folgende strategische Ziele stehen im Fokus der iranischen Militärplanungen:

Die Luftwaffenbasis Bezmer in Bulgarien als logistischer Knotenpunkt für US-Flugzeuge.

US-Militärstützpunkte auf Zypern zur Unterbindung amerikanischer Operationen im östlichen Mittelmeer.

Strategische Kommunikations- und Radaranlagen der US-Streitkräfte in Südosteuropa.

Trumps harte Linie provoziert Gegenreaktionen

Hintergrund der aggressiven Planungen ist die unmissverständliche Drohhaltung von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zuletzt unmissverständlich klargestellt, dass er im Falle anhaltender Störungen des internationalen Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus extrem hart durchgreifen werde. Trump drohte unter anderem damit, wichtige iranische Infrastrukturen, darunter Brücken und Kraftwerke, durch gezielte Luftschläge zerstören zu lassen.

In Teheran wird eine militärische Konfrontation mit der US-Administration mittlerweile nicht mehr als hypothetische Gefahr, sondern als reale Frage der Zeit angesehen. Die Mullahs suchen daher nach Wegen, die Abschreckungswirkung gegenüber Washington zu erhöhen. Die Bedrohung europäischer Stützpunkte soll den USA verdeutlichen, dass ein Angriff auf den Iran globale Konsequenzen nach sich ziehen würde.

Sabotage an Unterseekabeln bedroht globales Internet

Doch die Pläne des Regimes beschränken sich nicht nur auf konventionelle Raketenangriffe. Iranische Strategen haben offenbar auch die Verwundbarkeit der globalen digitalen Infrastruktur analysiert. Im Zentrum dieser Überlegungen steht die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt. Über diese Meerenge wird nicht nur ein riesiger Teil des weltweiten Ölhandels abgewickelt, am Meeresgrund verlaufen dort auch lebenswichtige internationale Untersee-Datenkabel.

Eine gezielte Sabotage dieser Tiefseekabel könnte den weltweiten Datenverkehr und das Internet in weiten Teilen Asiens und Europas lahmlegen. Die wirtschaftlichen Schäden wären immens und würden den globalen Finanzsektor ins Chaos stürzen. Die Blockade der Verhandlungen über eine Wiederöffnung der Straße von Hormus verschärft die Lage zusätzlich. Da Donald Trump betonte, dass derzeit keinerlei Gespräche mit dem Iran geplant sind, bleiben die diplomatischen Kanäle komplett blockiert, was die Gefahr einer unkontrollierten Eskalation täglich steigen lässt.