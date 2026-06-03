Italien-Hammer: HIER sind Handtücher am Strand verboten

Auf der Urlaubsinsel Sardinien gelten knallharte Regeln

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Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände und malerische Buchten machen Sardinien zu einem der begehrtesten Reiseziele im Mittelmeer. Damit diese einzigartige Natur erhalten bleibt, hat die italienische Insel in den vergangenen Jahren zahlreiche Schutzmaßnahmen eingeführt. Urlauber sollten sich deshalb vor der Reise über die geltenden Vorschriften informieren – Verstöße können teuer werden.

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Besonders streng sind die Regeln beim Umgang mit natürlichen Strandmaterialien. Seit einem Regionalgesetz aus dem Jahr 2017 ist es verboten, Sand, Muscheln, Kieselsteine oder andere Naturmaterialien von den Stränden mitzunehmen. Die Behörden kontrollieren regelmäßig an Flughäfen und Häfen. Wer mit solchen "Souvenirs" erwischt wird, muss mit Geldstrafen zwischen 500 und 3.000 Euro rechnen. Hintergrund ist die zunehmende Erosion vieler Küstenabschnitte. Jedes Jahr werden mehrere Tonnen Sand und Muscheln beschlagnahmt, die Touristen aus Unwissenheit oder absichtlich mitnehmen wollten.

Handtuch-Verbot

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem berühmten Strand La Pelosa im Nordwesten der Insel. Dort dürfen Badegäste ihre Handtücher nicht direkt auf den Sand legen. Stattdessen ist eine Matte aus Stroh oder Naturfasern vorgeschrieben. Der Grund: In herkömmlichen Frottee-Handtüchern bleiben feine Sandkörner hängen, die beim Ausschütteln oder Einpacken unbemerkt vom Strand entfernt werden. Die Regel wurde eingeführt, um den empfindlichen Küstenabschnitt vor weiterem Sandverlust zu schützen.

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Darüber hinaus gelten an vielen Stränden weitere Einschränkungen. In geschützten Dünenbereichen ist das Betreten untersagt, um die empfindliche Vegetation zu bewahren. An manchen Orten bestehen Rauchverbote oder es dürfen keine Sandburgen gebaut werden. Für besonders beliebte Strände wurden zudem Besucherobergrenzen und Reservierungssysteme eingeführt, um den Massentourismus zu begrenzen.

Die Maßnahmen mögen auf den ersten Blick streng wirken, verfolgen jedoch ein klares Ziel: Sardiniens einzigartige Küstenlandschaften sollen auch für kommende Generationen erhalten bleiben. Wer die Regeln respektiert, kann die Schönheit der Insel unbeschwert genießen.