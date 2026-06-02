Achtung! Akute Unwetterwarnung in Italien, Slowenien und Kroatien

Vor dem verlängerten Wochenende wurden in Italien, Slowenien und Kroatien Wetterwarnungen ausgerufen. Vor allem an den Küsten drohen Starkregen und Gewitter.

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Eine Kaltfront sorgt in der Nacht auf Mittwoch für Unwetterwarnungen in den beliebten Urlaubsländern Italien, Slowenien und Kroatien. Vor allem entlang der Küste gilt die Stufe Orange, die zweithöchste. Die Front befindet sich noch über Westeuropa und zieht über Kärnten Richtung Adria.

Norditalien betroffen

Am Dienstagnachmittag erreichen die ersten Regenfelder Norditalien. Im Verlauf des Abends werden diese stärker. In Friaul-Julisch Venetien gilt ab 21 Uhr eine Warnung vor Gewittern und Starkregen und dauert bis in die frühen Morgenstunden des Mittwochs. Eine weitere Unwettergefahr soll danach nicht mehr bestehen. Aber bis in den Nachmittag wird es weiterhin regnen. Die ersten Sonnenstrahlen sind erst ab 16 Uhr zu sehen.

Am Donnerstag werden bei sonnigem Wetter Temperaturen von bis zu 24 Grad Celsius erwartet. Der Freitag bringt vereinzelte Regenschauer mit. Am Samstag soll es nicht regnen. Dafür bleibt es weiterhin bewölkt. Für den Sonntag wird in Norditalien wolkenloser Himmel und 13 Sonnenstunden erwartet.

Regen in komplettem Slowenien

Ein Meteorologe des staatlichen Wetterdiensts "Arso" berichtet, dass am Dienstag die Kaltfront warme und feuchte Luft in höheren Lagen mit Südwestwind in Richtung Slowenien transportiert. Er erklärt: "In der Nacht auf Mittwoch ist mit ersten kräftigen Schauern und Gewittern zu rechnen, örtlich ist Starkregen zu erwarten. Die stärksten Gewitter mit Starkregen werden nachts in der Westhälfte Sloweniens erwartet. Bei Südwestwind können sich auch in Mittelslowenien stärkere Niederschläge ausbreiten. An der Küste weht ein stärkerer Südwind." "Arso" hat eine orangefarbene Wetterwarnung für den Westen des Landes ausgerufen, da die Regenfälle lange und heftig werden könnten. Es wird mit 30 bis 80 Millimeter Regen gerechnet. Stellenweise könnte mehr fallen.

Am Mittwochvormittag breitet sich der Regen über das gesamte Land aus. Spätestens nach dem Durchzug der Front schwächt der Niederschlag allmählich ab. Im Osten von Slowenien soll am Nachmittag der Regen aufgehört haben. Im Westen kann gegen Abend stellenweise zu Schauern kommen. Der Wind weht aus dem Norden. In Primorska ist eine schwache Bora zu spüren, so "Arso".

Der Donnerstag wird wieder ruhiger. Es bleibt weitgehend sonnig mit vereinzelten Wolkenfeldern. Das Thermostat zeigt an der slowenischen Adriaküste Höchstwerte bis 23 Grad an. Am Freitag ist mit Regenschauer ab dem späten Vormittag zu rechnen. Diese bleiben bis zum Mitternacht. Der Samstag und Sonntag sollen laut Meteorologen von "Arso" entlang der slowenischen Küsten sonnig werden.

Unwetterwarnung an Küste von Kroatien

Eine gelbe Wetterwarnung wurde für den Mittwoch für fast ganz Kroatien ausgerufen. In einigen Küstengebieten rund um die Regionen Rijeka und Split gelten sogar die Stufe Orange. Wie in Italien und Slowenien kommt auch in Kroatien der Wetterumschwung in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Der kroatische Wetterdienst "DHMZ" meldet: "Es wird wechselhaft, im Landesinneren meist bewölkt und unbeständig. Vereinzelt kann es zu Regenschauern und Gewittern, örtlich auch zu Starkregen kommen."

Entlang der Küste wird in Teilen des Südens vor starkem Jugo und am Abend vor verstärkter Bora gewarnt. Die Windgeschwindigkeiten können Spitzen bis zu 65 km/h erreichen. Das Wetter wird am Mittwoch und Freitag wechselhaft mit vereinzelten Sturzfluten, so "DHMZ". Der Wetterdienst warnt: "Örtlich sind aufgrund der heftigen Schauer auch Sturzfluten möglich." Mit 80 Millimeter Regen wird gerechnet. Am Freitag soll Kroatien erneut von Regenschauern heimgesucht werden. Aber eine Unwettergefahr besteht kaum noch. Nach derzeitiger Vorhersage sollen Samstag und Sonntag weitestgehend trocken und sonnig bleiben.