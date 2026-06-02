EU plant bisher größten Einsatz gegen Waldbrände

Die EU plant für diesen Sommer ihren bisher größten Einsatz gegen Waldbrände.

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Angesichts der zunehmenden Waldbrandgefahr in ganz Europa werden fast 800 Feuerwehrleute aus 14 Ländern an besonders gefährdeten Gegenden in Zypern, Griechenland, Italien, Frankreich, Spanien und Portugal stationiert, wie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte. Außerdem stünden 22 Flugzeuge sowie fünf Helikopter aus der EU-Flotte zur Unterstützung bereit, hieß es am Dienstag.

"Das ist europäische Solidarität in Aktion", betonte von der Leyen. Feuerwehrleute aus ganz Europa hätten ein gemeinsames Ziel: Menschen, Häuser und Wälder zu schützen. Koordiniert und finanziert wird das Projekt über den Katastrophenschutzmechanismus von der EU-Kommission. Das Vorhaben werde durch eine rund um die Uhr verfügbare Koordinierung und Unterstützung von Expertinnen und Experten eines Notfallkoordinierungszentrums begleitet. Außerdem wolle die EU eine neue europäische regionale Feuerwehrstation in Zypern einrichten, um die Vorsorge- und Reaktionskapazitäten bei Waldbränden in ganz Europa und im südlichen Mittelmeerraum zu stärken, hieß es.

Brände in Europa haben im vergangenen Jahr mehr als eine Million Hektar verbrannt, so viel wie nie zuvor. Das geht aus einem Bericht über den Zustand des Klimas in Europa 2025 von der Weltwetterorganisation WMO und dem EU-Klimawandeldienst Copernicus hervor. Allgemein haben unter anderem in Südeuropa die Wahrscheinlichkeit von Bränden und die verbrannten Flächen wegen des Klimawandels zugenommen.