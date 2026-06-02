Schlangenplage im Urlaubsparadies

Auf der beliebten Ferieninsel Ibiza spielt sich derzeit ein Kampf ums Überleben ab. Tausende Hufeisennattern breiten sich auf Ibiza und den Nachbarinseln aus – mit Folgen für die heimische Tierwelt.

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Die Hufeisennattern finden auf Ibiza zunehmend weniger Nahrung. Deshalb wagen die Tiere mittlerweile etwas Außergewöhnliches: Sie schwimmen über das offene Meer zu kleineren Nachbarinseln, um dort neue Jagdgründe zu erschließen.

Mehr als 90 Prozent Ibizas gelten bereits als von den Schlangen besiedelt. Auch auf Formentera breiten sich die Reptilien massiv aus. Die Behörden schlagen Alarm und haben professionelle Schlangenfänger engagiert. Bereits Tausende Tiere wurden eingefangen.

Eine Insel-Ikone verschwindet

Besonders dramatisch ist die Lage für die Ibiza-Mauereidechse. Die nur auf den Balearen vorkommende Art gilt als Wahrzeichen der Inseln und spielt eine wichtige Rolle für das gesamte Ökosystem.

Forscher des Umweltforschungsinstituts CREAF schlagen Alarm. Die eingeschleppten Schlangen hätten die Bestände der Eidechsen bereits massiv dezimiert.

© Getty Images

Die Eidechsen helfen unter anderem dabei, Insektenpopulationen zu kontrollieren, Samen zu verbreiten und Pflanzen zu bestäuben.

Auf zehn Inseln sind die Echsen bereits verschwunden

Die Nattern machen längst nicht mehr auf Ibiza Halt. Auf der Suche nach Nahrung schwimmen sie zu den zahlreichen kleinen Inseln rund um die Balearen.

Auf zehn dieser Inseln wurden die dortigen Eidechsenpopulationen laut Forschern bereits vollständig ausgelöscht. Da viele dieser Tiere nirgendwo sonst auf der Welt vorkommen, gilt ihr Verlust als unwiederbringlich.

Als blinde Passagiere eingeschleppt

Die ersten Hufeisennattern kamen bereits vor mehr als 20 Jahren auf die Balearen. Experten gehen davon aus, dass sie in Olivenbäumen versteckt vom spanischen Festland eingeschleppt wurden. Die Tiere versteckten sich in Stämmen und Wurzelbereichen oder gelangten als Eier auf die Inseln.

Dort fanden sie ideale Bedingungen vor. Die heimischen Eidechsen kannten die Schlangen nicht und erkannten sie daher nicht als Gefahr.

Die Schlangen-Invasion auf Ibiza ist längst mehr als ein Naturphänomen. Forscher sprechen von einem Wettlauf gegen die Zeit, um das einzigartige Ökosystem der Balearen noch zu retten.