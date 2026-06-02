TV
Radio
E-Paper
Welt

Schock-Video

Bär attackiert Passanten mitten in der Stadt

© X
Ein streunender Bär hat in Japan vier Menschen verletzt.
OE24 auf Google bevorzugen

Zeitungsberichten vom Dienstag zufolge drang das Tier zunächst in eine Autoteilefabrik in der Stadt Fukushima im Norden des Landes ein und biss zwei Mitarbeiter. Auf dem Gelände einer benachbarten Fabrik und in einem Wohngebiet wurden demnach zwei weitere Menschen verletzt. Eines der Opfer erlitt nach Angaben der Zeitung "Yomiuri Shimbun" schwere Wunden, die übrigen drei wurden leicht verletzt.

Im vergangenen Jahr waren in Japan 13 Menschen von Bären getötet worden, so viele wie noch nie. Zwischen April 2025 und Ende März dieses Jahres wurden landesweit mehr als 50.000 Bären-Sichtungen verzeichnet - mehr als doppelt so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2023.

Auch interessant

"Wir sehen Stocker wieder scheitern"

Die besten SOS-Tricks für glänzendes Sommerhaar

WKNÖ-Ecker: "Faktor Arbeit entlasten"

Klingt wild, sorgt für Hype: Alle trinken jetzt Cola mit Schlagobers

Parlament: Neuer Streit um FPÖ-Mitarbeiter

Population wächst schnell

Fachleute führen den Anstieg auf eine schnell wachsende Bärenpopulation und die zunehmende Entvölkerung ländlicher Gebiete in Japan zurück. Im vergangenen Jahr hatte es in Japans Wäldern zudem wenige Eicheln gegeben, sodass die Bären sich anderswo auf Nahrungssuche machten. So drangen Bären etwa bereits in Supermärkte ein und trieben sich in der Nähe von Schulen herum.

In Japan leben zwei Bärenarten: der Asiatische Schwarzbär oder Kragenbär sowie der größere Braunbär. Braunbären können eine halbe Tonne wiegen und schneller laufen als Menschen. Jedes Jahr werden tausende Tiere abgeschossen. Neben Jägern wurden zuletzt auch Polizisten und Soldaten in die betroffenen Gebiete entsandt, um bei der Jagd auf die Tiere zu helfen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schwere Krawalle in Mexiko - 10 Tage vor der WM

Schwarzenegger holt Kamala Harris zum Klimagipfel in die Hofburg

Jetzt kommt der Super-El-Niño - mit dramatischen Folgen

Putin greift Kiew mit Hyperschallraketen an

Trump plant Atomwaffen-Hammer in Europa

Preis-Explosion auf Mallorca! Jetzt wird am Strand abkassiert

Nach Exzessen: Kroatien führt neues Verbot ein

Bär attackiert Passanten mitten in der Stadt

Bier-Knaller: So teuer ist die Wiesn-Mass

Schwerer Rückschlag für Blue Origin