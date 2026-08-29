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Aufgepasst

Kein Personal! DIESE ÖBB-Züge fallen aus

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© Symbolbild (Getty Images)
Ein kurzfristiger Personalausfall sorgt auf der Ossiacherseestrecke für erhebliche Einschränkungen im Zugverkehr. Reisende in Kärnten müssen auf Ersatzbusse und Umleitungen ausweichen.
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Die Einschränkungen betreffen die Ossiacherseestrecke zwischen Villach, Feldkirchen und St. Veit. Am Samstag ab 18:00 Uhr können auf diesem Abschnitt keine Züge verkehren. Die Sperre dauert bis Sonntag um 6:00 Uhr. Nach einem planmäßigen Zugverkehr während des Tages folgt am Sonntagabend von 18:00 Uhr bis Montag um 4:20 Uhr eine erneute Sperre. Als Grund für die Maßnahme nennen die ÖBB einen "kurzfristig aufgetretenen Personalausfall".

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Ersatzbusse und Umleitungen eingerichtet

Von den Ausfällen sind auch zwei Intercity-Züge des Fernverkehrs betroffen. Diese werden über Klagenfurt umgeleitet. Für die Nahverkehrsstrecke zwischen Villach, Feldkirchen und St. Veit stehen für die Fahrgäste Ersatzbusse bereit, um den Ausfall zu überbrücken.

Informationen vor Fahrtantritt prüfen

Die ÖBB bitten alle Fahrgäste, sich vor der Abfahrt genau über ihre jeweilige Verbindung zu informieren. Aktuelle Informationen gibt es über die Streckenabfrage SCOTTY, auf oebb.at sowie beim ÖBB-Kundenservice unter der Telefonnummer 05-1717.

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