Kesseltausch: Fördertopf ist schon leer

Die Fördermittel in Höhe von 360 Mio. Euro für den Kesseltausch im Rahmen der Sanierungsoffensive 2026 sind bereits aufgebraucht, teilte das Umweltministerium am Freitag mit

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Daher wurde die Registrierung für neue Förderanträge beendet. Bereits eingebrachte Anträge werden jedoch noch bearbeitet. Gefördert wurde die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden sowie der Umstieg von Öl- und Gasheizungen auf umweltfreundliche Systeme wie Wärmepumpe oder Biomasse.

Nächstes Jahr stehen wiederum 360 Mio. Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Allerdings wird es getrennte Budgets geben, teilte das Ministerium weiters mit. So soll es 181 Mio. Euro für die thermisch-energetische Sanierung sowie 179 Mio. Euro für den Kesseltausch geben. Details zu der Sanierungsoffensive 2027 sollen im Herbst bekannt gegeben werden.