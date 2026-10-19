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Für unsere Kleinen

Kindergarten in Haindorf feierlich eröffnet

Rudolf Preyer
von
Bezirkshauptmann Günther Stöger, Kindergartenleiter Clemens Angerer, Bürgermeister Harald Leopold, Stadträtin Birgit Meinhard, Kindergarteninspektorin Elisabeth Heiß und Schwester Elvira Reuberger, vorne (v.l.n.r.): Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Sophie, Pia und Franz
© Weinzierl
Am Montag wurde der neue 3-gruppige Kindergarten der Stadtgemeinde Langenlois in Haindorf offiziell eröffnet.
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„Mit diesem gelungenen Projekt setzen wir gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten.

Zugleich werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Ich gratuliere Bürgermeister Harald Leopold und seinem Team aus Politik und Verwaltung“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds des Landes Niederösterreich mit einer Förderung in Höhe von über 1 Million Euro unterstützt.

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