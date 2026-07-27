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Kriegs-Pause im Iran: Ölpreis sackt ab

Ölpreise fallen wegen Hoffnung auf Entspannung im Iran-Krieg deutlich
© Getty
Zwei Nächte in Folge keine neuen US-Angriffe auf Ziele im Iran
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Die Ölpreise sind zu Beginn des asiatischen Handels am Montag um mehr als fünf Prozent gefallen. Händler schöpften nach zwei Nächten ohne neue US-Angriffe auf den Iran Hoffnung auf eine Entspannung und mögliche neue Verhandlungen zwischen Washington und Teheran. Der Preis für ein Barrel der Nordsee-Referenzsorte Brent sank um 5,58 Prozent auf 91,38 Dollar. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich um 5,46 Prozent auf 84,43 Dollar.

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Das US-Militär hatte am Wochenende zwei Nächte in Folge keine neuen Angriffe auf Ziele im Iran gemeldet. Die iranische Armee kündigte daraufhin an, ihre Attacken in der Region ebenfalls einzustellen. US-Präsident Donald Trump hatte erklärt, Washington spreche derzeit mit Teheran, das in den Verhandlungen "von Tag zu Tag ernsthafter" werde.

Der Ölpreis war am Donnerstag vor dem Hintergrund der Ausweitung des Iran-Krieges auf das Rote Meer zeitweise auf 100 Dollar je Barrel Brent gestiegen. Die für den Öl- und Flüssiggastransport wichtige Straße von Hormuz bleibt jedoch weitgehend gesperrt und umkämpft.

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