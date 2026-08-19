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Reservieren verboten

Kroatien sagt Handtuch-Rowdys den Kampf an

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Wer seinen Platz am Strand schon in der Früh mit einem Handtuch reserviert und dann stundenlang verschwindet, bekommt in Kroatien jetzt Ärger. Einige Gemeinden greifen durch und lassen verwaiste Handtücher, Matten und Liegen abtransportieren.
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Das Problem ist seit Jahren bekannt: Noch bevor die ersten Badegäste am Strand auftauchen, sind die besten Plätze im Schatten bereits mit Handtüchern und Strandmatten "besetzt". Die eigentlichen Besitzer lassen sich allerdings oft stundenlang nicht blicken.

In Tučepi an der kroatischen Küste sorgt diese Praxis besonders für Ärger. Schon gegen 6.30 Uhr sollen dort zahlreiche Liegen die Schattenplätze blockieren. Für eine deutsche Familie mit drei kleinen Kindern wurde die Situation laut dem kroatischen Portal "Index.hr" zum Problem: Weil kein Platz im Schatten frei war, musste die Familie ihren Strandtag schließlich abbrechen.

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Einigen Gemeinden reicht es inzwischen. In Makarska wurde ein eigenes Team zusammengestellt, das zurückgelassene Handtücher und Sonnenliegen einsammelt.

Die Gemeinde kündigte an, die Aktionen so lange zu wiederholen, bis sich die Strandgäste an die geltenden Regeln halten.

Auch in St. Filip i Jakov bei Zadar werden zurückgelassene Gegenstände am Morgen eingesammelt. Die Gemeinde zeigte die Aktion in sozialen Netzwerken – und erntete dafür viel Zustimmung.

Nicht jeder findet die Aktion gut

Doch der harte Kurs sorgt auch für Kritik. Frühaufsteher befürchten, dass ihre Sachen verschwinden könnten, während sie etwa kurz ins Meer gehen.

Eine Nutzerin schlägt deshalb eine andere Lösung vor: Gegenstände, die über Nacht am Strand liegen bleiben, könnten bereits am Abend entfernt werden.

Auch Italien greift durch

Kroatien ist mit dem Problem nicht allein. Auch in Italien gehen Behörden inzwischen gegen dauerhaft reservierte Strandplätze vor.

Wer Schirme, Liegen oder andere Gegenstände über Nacht am Strand zurücklässt, muss dort ebenfalls damit rechnen, dass sie am nächsten Morgen nicht mehr an ihrem Platz stehen.

Für Urlauber heißt das: Handtuch hinlegen und den ganzen Tag verschwinden ist keine sichere Strategie mehr.

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