Vor Wahl: CDU-Bürgermeister spendet AfD 10.000 Euro

Bernd Prange, CDU-Bürgermeister in der Altmärkischen Höhe, sorgt mit einem offenen Brief für Aufsehen: Er bestätigt Spenden an die AfD und kündigt sein Wahlverhalten an.

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In einem offenen Brief hat Bernd Prange, CDU-Bürgermeister in der Altmärkischen Höhe, zwei Spenden über insgesamt 10.000 Euro an die AfD bestätigt. Er kündigt zudem an, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt selbst die AfD zu wählen. Dadurch hofft er auf einen Wahlsieg mit absoluter Mehrheit der AfD.

Kritik an der aktuellen Parteiführung

Prange begründet seinen Schritt in dem Brief, der unter anderem der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" vorliegt, wie folgt: "Nicht aus Trotz, sondern damit die CDU endlich aufwacht. Damit die Brandmauer fällt. Damit sich die Partei gegen ihren Linkskurs wehrt. Und damit Friedrich Merz abgesetzt wird – als Symbol einer Führung, die den konservativen Kern der Union preisgibt".

Forderung nach einem radikalen Kurswechsel

Prange wechselt nach eigenen Angaben nicht zur AfD, fordert jedoch einen radikalen Kurswechsel seiner CDU. In dem Brief kritisiert Prange "eine Partei, die sich Schritt für Schritt nach links bewegt, ihre Brandmauer zur AfD höher immer zieht und gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit linken und linksradikalen Kräften akzeptiert oder sogar forciert. Ich habe die berechtigte Sorge, dass Teile der CDU dieses Land und ihre eigene Partei an die Linken verraten und verkaufen."