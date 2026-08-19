oe24
TV
E-Paper
Immo

Sachsen-Anhalt

Vor Wahl: CDU-Bürgermeister spendet AfD 10.000 Euro

Ein Mann im Anzug bei einer TV-Debatte, im Vordergrund ein unscharfer heller Kreis.
© APA/AFP/RONNY HARTMANN
Bernd Prange, CDU-Bürgermeister in der Altmärkischen Höhe, sorgt mit einem offenen Brief für Aufsehen: Er bestätigt Spenden an die AfD und kündigt sein Wahlverhalten an.
OE24 auf Google bevorzugen

In einem offenen Brief hat Bernd Prange, CDU-Bürgermeister in der Altmärkischen Höhe, zwei Spenden über insgesamt 10.000 Euro an die AfD bestätigt. Er kündigt zudem an, bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt selbst die AfD zu wählen. Dadurch hofft er auf einen Wahlsieg mit absoluter Mehrheit der AfD.

Auch interessant

Mutter verpasst ICE – ihre Kinder fahren allein weiter

Mann schläft in Sitzung ein – Kollegen rufen die Feuerwehr

Gefällter Baum erschlägt Kind (10)

Kritik an der aktuellen Parteiführung

Prange begründet seinen Schritt in dem Brief, der unter anderem der "Ostdeutschen Allgemeinen Zeitung" vorliegt, wie folgt: "Nicht aus Trotz, sondern damit die CDU endlich aufwacht. Damit die Brandmauer fällt. Damit sich die Partei gegen ihren Linkskurs wehrt. Und damit Friedrich Merz abgesetzt wird – als Symbol einer Führung, die den konservativen Kern der Union preisgibt".

Forderung nach einem radikalen Kurswechsel

Prange wechselt nach eigenen Angaben nicht zur AfD, fordert jedoch einen radikalen Kurswechsel seiner CDU. In dem Brief kritisiert Prange "eine Partei, die sich Schritt für Schritt nach links bewegt, ihre Brandmauer zur AfD höher immer zieht und gleichzeitig eine Zusammenarbeit mit linken und linksradikalen Kräften akzeptiert oder sogar forciert. Ich habe die berechtigte Sorge, dass Teile der CDU dieses Land und ihre eigene Partei an die Linken verraten und verkaufen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Frau sticht mit Messer auf ihren Zahnarzt ein

Ralf schimpft über Schumi-Anekdoten von Weltmeister

Legendärer Marlboro Mann ist tot

Vor Wahl: CDU-Bürgermeister spendet AfD 10.000 Euro

Mann schläft in Sitzung ein – Kollegen rufen die Feuerwehr

Gefällter Baum erschlägt Kind (10)

0:5-Klatsche: Fleißige Linzer gehen gegen ManU unter

Musiklehrer aus Wien 16 ruft zum Boykott auf

Sie hat über 300 Kilo abgenommen

Mutter verpasst ICE – ihre Kinder fahren allein weiter