Gefällter Baum erschlägt Kind (10)

Ein tragischer Unfall bei Forstarbeiten in Bayern hat das Leben eines zehnjährigen Kindes gefordert.

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Das Kind hielt sich am vergangenen Freitagvormittag gemeinsam mit einer erwachsenen Begleitperson in einem Waldstück auf, um die Arbeiten zu beobachten. Nach Angaben der Polizei wollte es dabei auch mithelfen.

Kurz nach 10 Uhr wurde das Kind von einem gefällten Baum getroffen und schwer verletzt. Sofort wurde ein umfangreicher Rettungseinsatz eingeleitet. Neben einem Notarzt und dem Rettungsdienst waren auch die Feuerwehr, die Wasserrettung und mehrere Polizeistreifen vor Ort.

Das schwer verletzte Kind wurde unter laufenden Reanimationsmaßnahmen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Dort erlag es jedoch kurze Zeit später seinen Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Staatsanwaltschaft München II leitet das Verfahren. Die Ermittler sollen nun den genauen Ablauf des Unglücks klären und untersuchen, wie es zu dem tödlichen Unfall kommen konnte. Nach bisherigem Stand gehen die Behörden von einem tragischen Unfall aus. Weitere Details zum Hergang sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.