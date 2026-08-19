Mann schläft in Sitzung ein – Kollegen rufen die Feuerwehr

Die Videokonferenz war offenbar zu langweilig: Ein 60-Jähriger aus Bayern verabschiedete sich während des Meetings kurzerhand auf die Couch – und löste damit einen Feuerwehreinsatz aus.

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Am Dienstagnachmittag saß der Mann zunächst wie geplant im Homeoffice vor seinem Computer. Doch statt weiter aufmerksam dem Online-Meeting zu folgen, verließ er irgendwann seinen Arbeitsplatz und machte es sich auf dem Sofa bequem.

Dort schlief er offenbar so tief ein, dass er auch auf Nachrichten und Anrufe seiner Kollegen nicht mehr reagierte. Die machten sich schließlich ernsthaft Sorgen und alarmierten vorsorglich die Feuerwehr.

Feuerwehr steigt über Balkon ein

Die Einsatzkräfte rückten daraufhin zur Wohnung in Grassau aus. Weil der Mann nicht reagierte, verschafften sie sich über den Balkon Zugang zu den Räumlichkeiten.

© Getty Images

Dort dann die überraschende Entwarnung: Der 60-Jährige lag friedlich auf der Couch und schlummerte tief und fest.

Nicht nur das Meeting war schuld

Warum der Homeoffice-Mitarbeiter derart tief schlief, war schnell geklärt. Laut Polizei war der Mann stark alkoholisiert.

Die Einsatzkräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Für seine Kollegen dürfte der Online-Meeting-Ausflug jedenfalls deutlich aufregender gewesen sein als erwartet.

Ob der ungewöhnliche Arbeitstag für den 60-Jährigen noch berufliche Konsequenzen hat, ist nicht bekannt. Sicher ist nur: So schnell werden seine Kollegen diesen Homeoffice-Tag wohl nicht vergessen.