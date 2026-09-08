Liebes-Aus bei Lululemon-Gründern: Droht jetzt der Milliarden-Krieg?

Der Gründer des weltweit erfolgreichen Yoga-Modelabels Lululemon, Chip Wilson, und seine Ehefrau Shannon "Summer" Wilson haben die Scheidung eingereicht. Da das Paar laut übereinstimmenden Medienberichten keinen Ehevertrag abgeschlossen hat, steht nun die Aufteilung eines gigantischen Milliardenvermögens im Raum.

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Mehr als zwei Jahrzehnte lang gingen Chip Wilson und Shannon "Summer" Wilson privat wie beruflich denselben Weg. Der gebürtige Amerikaner gründete die Sportmodemarke Lululemon und baute sie im Laufe der Jahre zu einem globalen Milliarden-Unternehmen aus. Seine Ehefrau war von Beginn an eine der wichtigsten Stützen im Betrieb. Sie gehörte zu den allerersten Mitarbeiterinnen und übernahm schließlich die so wichtige Rolle der leitenden Designerin der Marke.

Chip Wilson selbst hob in der Öffentlichkeit immer wieder hervor, dass seine Frau einen enormen Anteil am phänomenalen Erfolg des Sportmode-Riesen hatte. Im Jahr 2002 krönten die beiden ihre Liebe mit einer Hochzeit, aus der drei gemeinsame Kinder hervorgingen. Nun steht das einstige Traumpaar der Modewelt jedoch vor dem endgültigen Scheidungsrichter.

Diskretes Gerichtsverfahren im kanadischen British Columbia

Wie das renommierte US-Portal "Page Six" berichtet, ist das große Familienglück endgültig zerbrochen. Vor dem Obersten Gerichtshof der kanadischen Provinz British Columbia läuft demnach bereits ein offizielles Familienverfahren. Die entsprechenden Unterlagen wurden bereits im April eingereicht, sind von den zuständigen Behörden derzeit jedoch streng versiegelt worden, um die Privatsphäre der Familie zu schützen.

Trotz der strengen Geheimhaltung sickerte durch die Finanzagentur Bloomberg ein hochbrisantes Detail durch. Demnach gibt es zwischen den Eheleuten keinerlei Ehevertrag. Für Chip Wilson könnte die Scheidung somit zu einer finanziellen Katastrophe ungeahnten Ausmaßes werden. Ohne eine vertragliche Regelung greifen bei einer Scheidung in Kanada die gesetzlichen Standardvorgaben, was weitreichende Konsequenzen für die Vermögenswerte der beiden Parteien hat.

Die nackten Zahlen: Um welche Summen im Rosenkrieg gestritten wird

Der finanzielle Einsatz in diesem Scheidungsverfahren ist astronomisch hoch. Chip Wilson zählt nach wie vor zu den reichsten Menschen der Welt und hält beträchtliche Anteile an dem von ihm gegründeten Konzern.

Die wichtigsten finanziellen Fakten zur Lululemon-Scheidung im Überblick:

Das Gesamtvermögen: Das Privatvermögen von Chip Wilson wird aktuell auf rund 5,2 Milliarden Euro geschätzt.

Das Privatvermögen von Chip Wilson wird aktuell auf rund 5,2 Milliarden Euro geschätzt. Der Aktienanteil: Er hält weiterhin rund 8,6 Prozent der begehrten Lululemon-Aktien und gehört damit zu den größten Einzelaktionären des Unternehmens.

Er hält weiterhin rund 8,6 Prozent der begehrten Lululemon-Aktien und gehört damit zu den größten Einzelaktionären des Unternehmens. Summer Wilsons Anteil: Shannon Wilson besitzt selbst etwa ein Prozent der Firmenanteile und gründete nach ihrer Zeit bei Lululemon die Luxusmarke "Kit and Ace".

Shannon Wilson besitzt selbst etwa ein Prozent der Firmenanteile und gründete nach ihrer Zeit bei Lululemon die Luxusmarke "Kit and Ace". Die rechtliche Lage: Führende kanadische Scheidungsanwälte erklärten, dass sämtliche während der Ehe erzielten Vermögenszuwächse ohne Ehevertrag zu gleichen Teilen (50:50) aufgeteilt werden könnten.

Turbulente Reaktionen an den internationalen Finanzmärkten

Die Nachricht über das Ehe-Aus des Gründerpaares blieb auch an den Börsen nicht ohne Folgen. Am Tag der Bekanntgabe der Trennung sackte die Aktie von Lululemon kräftig ab und bescherte dem Unternehmen einen schwarzen Tag auf dem Parkett. Investoren befürchten, dass ein langwieriger und schmutziger Rosenkrieg die Stabilität des Konzerns gefährden könnte, sollte Chip Wilson gezwungen sein, größere Aktienpakete zur Auszahlung seiner Ex-Frau auf den Markt zu werfen.

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Ob sich die beiden Parteien im Laufe des Verfahrens noch auf eine gütliche, außergerichtliche Einigung verständigen können oder ob uns eine der teuersten Schlammchlachten der Wirtschaftsgeschichte bevorsteht, werden die kommenden Monate vor den kanadischen Gerichten zeigen.