In DIESEM Bundesland ist Tanken am teuersten

Spritpreise im Fokus: Eine Arbeiterkammer-Analyse zeigt, welches Bundesland bei Benzin und Diesel im Durchschnitt am teuersten war.

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Tirol. Eine umfangreiche Spritpreisanalyse der AK Tirol zeigt ein eindeutiges Ergebnis: Im Untersuchungszeitraum (13. August bis 2. September 2026) war Tirol sowohl bei Diesel als auch bei Super 95 im Durchschnitt das teuerste Bundesland Österreichs. Gleichzeitig bestanden erhebliche Preisunterschiede innerhalb des Landes, wobei besonders der Bezirk Imst sowie das Wipptal und Stubaital teuer waren.

Hohe Spritpreise in Tirol

"Dazu kommt, dass die Preise für Benzin und für Diesel – so wie auch für Lebensmittel oder beim Wohnen – in Tirol seit Jahren zu den höchsten in Österreich zählen", kritisiert AK Präsident Erwin Zangerl. Er fordert die Branche auf, die "Fakten auf den Tisch" zu legen und die Ursachen für diese "Ungleichbehandlung" zu erklären. Für die Untersuchung wertete die AK Tirol insgesamt 5.664 Preisangaben aus.

Tirol an der Spitze

Der durchschnittliche Bundeslandmedian für Diesel betrug in Tirol 2,081 Euro je Liter, gefolgt von Salzburg und Vorarlberg (jeweils rund 2,052 Euro). Das Burgenland wies den niedrigsten Wert (2,010 Euro) auf.

Bei Super 95 lag der durchschnittliche Tiroler Bundeslandmedian bei 1,847 Euro je Liter. Salzburg folgte mit 1,816 Euro, Vorarlberg mit 1,808 Euro. Am günstigsten war Kärnten mit 1,773 Euro. Der Abstand zwischen Tirol und Kärnten betrug 7,3 Cent je Liter.

Gegenüber dem Österreichmedian lag Tirol durchgehend höher. AK Präsident Erwin Zangerl betont: "Das Ergebnis ist eindeutig: Autofahrerinnen und Autofahrer mussten im Untersuchungszeitraum in Tirol im österreichweiten Vergleich besonders tief in die Tasche greifen."

Große regionale Unterschiede

Auch innerhalb Tirols gab es kein einheitliches Preisniveau. Der Bezirk Imst war der teuerste Bezirk, während Innsbruck-Stadt am günstigsten war. Noch größere Abstände zeigten sich zum Wipptal und Stubaital.

Die AK empfiehlt daher, vor dem Tanken die Preise zu vergleichen, da dies erhebliche Einsparungen bringen kann.