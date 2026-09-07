Ältester BMW-Händler der Welt kämpft um 1.000 Arbeitsplätze

Ein herber Schlag für die deutsche Automobilbranche: Die traditionsreiche Wahl-Gruppe, nach eigenen Angaben der älteste aktive BMW-Händler der Welt, hat Insolvenz angemeldet. Von dem Sanierungsverfahren sind 31 Standorte und rund 1.000 Mitarbeiter betroffen.

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Die wirtschaftliche Krise im europäischen Autohandel hat nun auch einen der traditionsreichsten Betriebe Deutschlands mit voller Härte getroffen. Die Geschäftsleitung der bekannten Wahl-Gruppe hat beim zuständigen Amtsgericht in Siegen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Der am 3. September 2026 eingereichte Antrag betrifft insgesamt sechs Gesellschaften des familiengeführten Händlers, der an 31 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz vertreten ist. Für rund 1.000 Beschäftigte beginnt damit eine Zitterpartie um die Zukunft ihrer Arbeitsplätze.

Trotz des drastischen Schrittes gibt es für Kunden und Mitarbeiter vorerst eine Entwarnung. Wie die renommierte Sanierungskanzlei Schultze & Braun mitteilte, bleiben sämtliche Autohäuser und Werkstätten bis auf Weiteres uneingeschränkt geöffnet. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen sowie der gesamte Reparaturbetrieb laufen ohne Unterbrechung weiter. Auch die Löhne und Gehälter der rund 1.000 betroffenen Angestellten sind über das gesetzliche Insolvenzgeld bis mindestens Ende November 2026 gesichert.

Das beantragte Eigenverwaltungsverfahren umfasst einen Großteil der operativen Firmen unter dem Dach der Wahl-Gruppe. Konkret sind folgende sechs Gesellschaften von den Insolvenzanträgen beim Amtsgericht Siegen betroffen:

Horst Wahl GmbH & Co. KG

Alfred Wahl GmbH & Co. KG

K & W-Wahl Management GmbH

Räder- & Pflegecenter Wahl GmbH

Lackierzentrum Siegerland GmbH

K & W mobility GmbH

Die operative Geschäftsführung bleibt während des gesamten Sanierungsverfahrens voll im Amt und handlungsfähig. Zur Unterstützung wurden die erfahrenen Sanierungsexperten Jürgen Erbe und Michael Böhner von der Kanzlei Schultze & Braun als Generalbevollmächtigte in die Geschäftsführung berufen. Ein gerichtlich bestellter Sachwalter, der das Verfahren im Sinne der Gläubiger überwacht, wurde in der offiziellen Mitteilung des Unternehmens noch nicht namentlich benannt.

Hohe Kosten und Kaufzurückhaltung führten in die Krise

Als Hauptgründe für den Gang zum Insolvenzgericht nennt die Geschäftsführung der Wahl-Gruppe eine Kombination aus massiv gestiegenen Kosten und drastisch sinkenden Umsätzen. Insbesondere die anhaltende Kaufzurückhaltung sowohl bei gewerblichen Firmenkunden als auch bei Privatkäufern habe das Unternehmen schwer belastet. Geschäftsführer Thomas Wahl erklärte in einer Stellungnahme, dass viele Kunden angesichts der allgemeinen Teuerung finanziell den Gürtel enger schnallen müssten und daher auch bei Investitionen in den eigenen fahrbaren Untersatz einen Gang zurückschalteten.

Diese massiven Marktherausforderungen belasten den Autohändler laut eigenen Angaben bereits seit mehreren Jahren. Für ein vorsichtig agierendes und solide planendes Familienunternehmen sei dieser anhaltende Druck über einen so langen Zeitraum hinweg schlichtweg nicht mehr ohne gerichtliche Sanierungshilfe durchzuhalten gewesen.

Aggressive Expansion auf 16 Marken im Portfolio

Auffallend ist, dass die Wahl-Gruppe trotz der sich abzeichnenden Probleme in den vergangenen zwei Jahren eine extrem aggressive Expansionsstrategie verfolgt hatte. Innerhalb von nur 24 Monaten erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um elf neue Automarken. Darunter befanden sich mehrere Hersteller des Stellantis-Konzerns sowie chinesische Elektroauto-Marken wie Leapmotor, Maxus, MG und Xpeng. Erst im März 2026 eröffnete die Gruppe ein weiteres großes Mazda-Autohaus im rheinland-pfälzischen Koblenz.

Insgesamt vertreibt das hochspezialisierte Händlernetz mittlerweile 16 verschiedene Marken: BMW, BMW Motorrad, Mini, Ford, Kia, Mazda, Opel, Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Jeep, Alfa Romeo, Leapmotor, Maxus, MG und Xpeng. Ob diese rasante Expansion und die damit verbundenen Investitionskosten die finanzielle Schieflage letztlich beschleunigt oder gar mitverursacht haben, ist der offiziellen Pressemitteilung der Kanzlei nicht zu entnehmen. Konkrete Zahlen zu Schulden, Verlusten oder Umsatzeinbrüchen wurden bisher nicht veröffentlicht.

Jahrhundertlange Verbindung zur Traditionsmarke BMW

Die Geschichte der Wahl-Gruppe reicht weit zurück bis ins Jahr 1898, als das Unternehmen ursprünglich als Waagenbau- und Eisenkonstruktionswerkstatt gegründet wurde. Die bis heute prägende Partnerschaft mit dem bayerischen Automobilriesen BMW begann am 1. Jänner 1923 mit dem Vertrieb von BMW-Motorrädern – Automobile stellte BMW zu diesem frühen Zeitpunkt noch gar nicht her. Aufgrund dieser historischen Verbindung bezeichnet sich Wahl bis heute als den ältesten noch aktiven BMW-Vertragshändler der Welt.

Dieser exklusive Titel ist in der Branche allerdings nicht ganz unumstritten. Auch die Weller-Gruppe beansprucht diesen historischen Meilenstein für sich, nachdem sie im Jahr 2025 das traditionsreiche Autohaus "Block am Ring" übernommen hat. Unabhängig von diesem prestigeträchtigen Titelstreit ist die über 100 Jahre andauernde, erfolgreiche Partnerschaft zwischen der Familie Wahl und der Marke BMW jedoch lückenlos dokumentiert. Ziel des nun eingeleiteten Sanierungsverfahrens ist es, diese traditionsreiche Geschichte fortzuführen und dem Händlernetz eine stabile, zukunftssichere Perspektive zu geben.