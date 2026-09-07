An diesem Tag landet die Familienbeihilfe am Konto

Rund zwei Millionen Kinder in Österreich profitieren von der Familienbeihilfe. Für viele Eltern ist dieses Geld des Familienlastenausgleichsfonds eine wichtige finanzielle Stütze im Alltag.

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Wien. Die Auszahlung der Familienbeihilfe für diesen Monat erfolgt regulär am Dienstag, 8. September. Das Ziel dieses festgelegten Zeitpunktes – spätestens am achten Tag des Monats – ist es, den Familien mehr finanzielle Planbarkeit zu geben, wie das Portal "finanz.at" berichtet. Allerdings können sich die Termine durch Wochenenden oder Feiertage manchmal leicht verschieben.

Familienbeihilfe 12 Mal pro Jahr ausbezahlt

Ausbezahlt wird das Geld, ebenso wie das Kinderbetreuungsgeld, aus dem Familienlastenausgleichsfonds (FLAF). Die Familienbeihilfe zählt zu den wichtigsten Leistungen der Familienförderung in Österreich und wird zwölfmal pro Kalenderjahr an alle anspruchsberechtigten Eltern überwiesen.

Keine Erhöhung der Beträge 2026

Im heurigen Jahr müssen Familien jedoch ohne eine Steigerung der Leistung auskommen. Aufgrund des aktuellen Budgetdefizits wurde die Valorisierung, also die Anpassung an die Inflation, für 2026 ausgesetzt. Das bedeutet konkret, dass die Familienbeihilfe seit Jahresbeginn exakt in derselben Höhe ausgezahlt wird wie schon im Jahr 2025.

So viel Geld gibt es

Die genaue Höhe der monatlichen Überweisung hängt stets vom Alter des Kindes ab. Ab der Geburt gibt es 138,40 Euro, ab drei Jahren steigt der Betrag auf 148 Euro an. Für Kinder ab zehn Jahren erhalten Eltern 171,80 Euro, und ab 19 Jahren sind es schließlich 200,40 Euro pro Monat und Kind.

Zusätzlicher Bonus für alle

Gemeinsam mit der eigentlichen Beihilfe wird automatisch auch der Kinderabsetzbetrag auf das Konto überwiesen. Dieser liegt konstant bei 70,90 Euro. Rechnet man beide Beträge zusammen, ergibt das je nach Alter eine finanzielle Unterstützung von bis zu 271,30 Euro pro Monat für ein Kind.