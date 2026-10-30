Liverpool bittet Meister Arsenal zum Tanz

Auf Liverpool wartet am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) die nächste echte Bewährungsprobe! Nach dem nervenaufreibenden Erfolg im Elfmeterschießen gegen Chelsea im League Cup geht es für die Reds in der Premier League gegen Arsenal.

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Doch der Sieg gegen die Blues hat längst nicht alle Fragezeichen beseitigt. An der Anfield Road wartet am Sonntag (ab 17.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) mit dem Tabellenzweiten eine Mannschaft in beeindruckender Verfassung. Liverpool hingegen liegt nach acht Runden mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 11:8 auf Rang vier. Arsenal hat als Zweiter bereits 21 Zähler gesammelt und präsentiert sich mit 13:5 Toren deutlich konstanter.

Allerdings sprechen die jüngsten Ergebnisse auch für die Reds: Vier Siege aus den vergangenen fünf Pflichtspielen, darunter das 2:0 gegen Brighton und ein spektakuläres 4:3 gegen Villarreal in der Königsklasse, unterstreichen die offensive Stärke. Nur gegen Manchester City setzte es zuletzt mit 0:3 eine Niederlage.

Arsenal wittert die Liverpool-Schwäche

Doch auch der amtierende Meister kommt mit einer starken Bilanz nach Liverpool. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage stehen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen zu Buche. Elf Tore und lediglich sieben Gegentreffer zeigen, dass die Londoner offensiv wie defensiv gut aufgestellt sind. Besonders das 3:0 gegen OSC Lille in der Champions League unterstrich die Qualität der Mannschaft.

Ein entscheidender Faktor könnte die Heimschwäche Liverpools werden. Die Elf von Trainer Andoni Iraola holte bislang nur einen Heimsieg und kassierten zu Hause bereits vier Gegentreffer. Die Gunners hingegen überzeugen mit neun Heimtoren und nur zwei Gegentreffern vor eigenem Publikum und punktet auch auswärts konstant.

Offener Schlagabtausch an der Anfield Road?

Die direkte Bilanz verspricht demnach Spannung: Das letzte Duell endete im Jänner 2026 torlos. In den vergangenen fünf Jahren feierte Liverpool drei Siege, Arsenal zwei, dazu gab es fünf Unentschieden. Der deutlichste Erfolg gelang Arsenal mit einem 3:1 im Februar 2024.

Taktisch dürfte vor allem das Mittelfeld entscheidend werden. Liverpool will mit hohem Pressing und schnellen Angriffen für Gefahr sorgen, öffnet dabei aber auch Räume für gegnerische Konter. Arsenal muss genau diese Umschaltmomente unterbinden und bei Standards hellwach sein. Die Gunners wollen die Räume hinter Liverpools Abwehr nutzen, während die Reds ihre defensive Anfälligkeit in den Griff bekommen müssen.

Die Voraussetzungen für einen torreichen Premier-League-Kracher sind jedenfalls gegeben. Für Liverpool geht es um den Anschluss an die Spitze, Arsenal will seinen starken Lauf fortsetzen.