Horror
Mann verliert in Wasserbahn Teil des Fingers
Gegen 21 Uhr stiegen zwei Männer in das Boot der Wasserbahn "Crazy River" im Freizeitpark Walibi Holland in Biddinghuizen. Gleich zu Beginn der Fahrt passierte der schwere Zwischenfall: Ein junger Deutscher klemmte sich den Finger zwischen dem Boot und der Wasserführung ein. Laut Angaben eines Sprechers hatten die beiden Gäste die Sicherheitsbestimmungen missachtet, indem sie die Hände aus dem Boot hielten und Wasser aufspritzten.
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Verletzung erst am Ausstieg bemerkt
Die Auswirkung des Unfalls war schwerwiegend: Der Finger wurde etwa zur Hälfte bis auf den Knochen verletzt. Augenzeugen und andere Fahrgäste berichteten von Schmerzensschreien während der gesamten, rund dreieinhalb Minuten dauernden Fahrt. Die Mitarbeiter bemerkten die Notlage jedoch erst, als das Boot die Ausstiegsstation erreichte.
Attraktion nach Überprüfung wieder geöffnet
Das Personal reagierte umgehend, stoppte die Anlage und schloss sie. Ein verständigter Rettungswagen versorgte den Verletzten vor Ort. Eine Überprüfung der Wasserbahn ergab keinen technischen Defekt. Daher konnte das Fahrgeschäft bereits am darauffolgenden Morgen wieder öffnen. Zudem wird nun geprüft, ob die Besucher ausreichend über die Sicherheitsregeln informiert wurden.
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