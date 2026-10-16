Mega-Aktion: 5.000 Euro-Einkaufs-Gutschein von Spar

Spar, der größte Händler Österreichs bringt eine Mega-Aktion. Einfach @spar_oesterreich auf Instagram folgen und einen Freund markieren. Dann winkt der große Gewinn.

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Österreichs größter Lebensmittelhändler Spar sorgt derzeit auf Social Media für enormes Aufsehen und lockt mit einer außergewöhnlichen Verlosung. Wer mitmachen möchte, benötigt lediglich ein eigenes Instagram-Profil und die passende Begleitung in der Kommentarspalte.

Bei Spar kann man jetzt einen 5.000 Euro-Einkaufs-Gutschein gewinnen.

Verlost wird ein Einkaufsgutschein im Gesamtwert von exakt 5.000 Euro, der flexibel bei künftigen Besuchen in den Filialen eingelöst werden kann.

Gewinnen ist ganz einfach: Einfach spar_oesterreich auf instagram folgen und einen Freund in den Kommentaren markieren.

Dafür kann man sich rund 5.000 Avocados, 22.000 Semmeln oder über 8.400 S-Budget-Energydrinks kaufen.

oe24 erklärt, wie das auf Instagram genau geht.

Einkaufs-Hit

Wer seinen Herbst mit einem Einkaufs-Hit feiern will, kann jetzt ganz einfach bei dem Spar-Instagram-Gewinnspiel mitmachen.

Verlost wird 1 SPAR-Einkaufsgutschein im Wert von 5.000 €. Teilnahme erfolgt dadurch, dass man SPAR Österreich (@spar_oesterreich) auf Instagram folgt und in den Kommentaren (unter dem Gewinnspiel-Beitrag) jemanden markiert, der das "+1" ist.

Spar-Aktion auf Instagram © instagram

Die Hürden für eine Teilnahme wurden vom Unternehmen bewusst extrem niedrig gehalten, damit möglichst viele Konsumenten mitmachen können. Interessierte Nutzer müssen lediglich dem offiziellen Kanal spar_oesterreich auf der Plattform Instagram folgen und unter dem entsprechenden Beitrag einen Freund oder eine Freundin in den Kommentaren markieren. Durch diese einfache Verlinkung ist man automatisch im Lostopf für den Hauptgewinn vertreten.

Als Nummer eins im österreichischen Lebensmittelhandel nutzt Spar soziale Netzwerke schon seit Jahren intensiv zur direkten Kundenbindung. Während Rabattpickerl und Prospekte weiterhin die traditionellen Werbekanäle dominieren, spricht der Konzern mit Instagram vor allem eine jüngere und digital affine Zielgruppe an. Aktionen dieser Art erzielen innerhalb kürzester Zeit enorme virale Reichweiten und dominieren die Feeds Tausender Österreicher.