Mit dieser Masche zocken Trickdiebe Italien-Urlauber an Raststätte ab

Die italienische Polizei warnt vor einer miesen Diebesmasche auf Raststätten: Kriminelle blockieren per Störsender die Verriegelung von Autos, um diese im Italien-Urlaub unbemerkt auszuräumen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer für den Italien-Urlaub mit dem Auto unterwegs ist, sollte beim Zwischenstopp auf Autobahn-Raststätten besonders aufmerksam sein. Die italienische Polizei warnt vor Kriminellen, die mit sogenannten "Jammern" arbeiten. Das italienische Onlineportal Diario FVG berichtete über diese Warnung. Bei den Geräten handelt es sich um elektronische Störsender, die gezielt verhindern, dass sich Fahrzeuge trotz des Drückens der Fernbedienung absperren. Die Täter beobachten Reisende genau, wenn diese ihr Auto verlassen, um etwa einen Kaffee zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. Während das Funksignal blockiert wird, wiegen sich die Besitzer in falscher Sicherheit. Das Fahrzeug bleibt jedoch unversperrt, wodurch Wertgegenstände ohne jegliche Einbruchsspuren gestohlen werden können.

Ablenkung durch vorgetäuschte Notfälle

Neben der technischen Blockade warnt die Polizei auch vor klassischen Ablenkungsmanövern auf den Parkplätzen. Die Täter geben sich dabei oft als hilfsbereite Passanten aus oder täuschen eine Panne beziehungsweise einen Notfall vor. Auf diese Weise versuchen sie, die Autofahrer erfolgreich von ihren Fahrzeugen wegzulocken.

Gefahr im Italien-Urlaub

Die Masche ist den Behörden nicht völlig neu. Bereits im vergangenen Sommer ermittelte die Polizei in Udine gegen eine mutmaßliche Tätergruppe, die entlang der Autostrada A23 aktiv gewesen sein soll. Bei den Verdächtigen konnten die Ermittler damals einen als Powerbank getarnten Störsender sicherstellen und ihnen mehrere Diebstähle aus unversperrten Autos nachweisen. Besonders in der Ferienzeit gehören Raststätten, Parkplätze von Einkaufszentren und stark besuchte touristische Attraktionen zu den Hauptzielen der Kriminellen.

Richtiges Verhalten am Parkplatz

Um sich vor dieser Masche zu schützen, rät die italienische Polizei dringend zu einer einfachen Nachkontrolle. Urlauber sollten nach dem elektronischen Absperren immer noch einmal manuell am Türgriff prüfen, ob das Auto wirklich verriegelt ist. Zudem wird empfohlen, Wertsachen nach Möglichkeit gar nicht oder zumindest absolut unsichtbar im Fahrzeug zurückzulassen.