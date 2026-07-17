Polizei warnt vor neuen Diebstahl-Tricks auf Raststätten

Wer mit dem Auto in den Italien-Urlaub fährt, sollte auf Autobahnraststätten besonders wachsam sein. Die Polizei warnt vor Kriminellen, die Urlauber mit Störsendern und fiesen Tricks bestehlen.

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Mit dem zunehmenden Sommerverkehr rücken Diebstähle an Autobahnraststätten in Friaul-Julisch Venetien wieder stärker in den Fokus. Wie das Portal "Diario FVG" berichtet, warnt die italienische Polizei Urlauber auf dem Weg in den Süden vor Diebstählen an Autobahnraststätten.

Störsender blockieren die Verriegelung

Ein besonders gefinkelter Trick der Täter ist der Einsatz von sogenannten "Jammern". Diese elektronischen Störsender blockieren die Funkverbindung zwischen dem Autoschlüssel und der Zentralverriegelung. Die Kriminellen beobachten dabei gezielt Reisende, die ihr Fahrzeug verlassen, um etwa einen Kaffee zu trinken oder die Toilette aufzusuchen. Die Besitzer glauben, ihr Fahrzeug ordnungsgemäß abgesperrt zu haben, während die Türen in Wirklichkeit unverschlossen bleiben. So können Diebe unbemerkt und ohne Einbruchsspuren Wertsachen, Taschen, Gepäck und Schmuck stehlen. Laut "Kleine Zeitung" ermittelte die Polizei in Udine bereits im vergangenen Sommer gegen eine Bande entlang der Autostrada A23, bei der ein als Powerbank getarnter Jammer sichergestellt wurde.

Ablenkungsmanöver und vorgetäuschte Pannen

Eine weitere Methode der Kriminellen besteht darin, die Reifen eines Autos aufzustechen. Die Fahrer werden so gezwungen, kurz nach der Abfahrt anzuhalten. Die Täter nähern sich dann, geben sich als hilfsbereite Passanten aus und nutzen die Ablenkung des Opfers eiskalt aus, um persönliche Gegenstände zu entwenden. Auch vorgetäuschte Pannen oder Notfälle werden laut Polizei genutzt, um Autofahrer von ihrem Fahrzeug wegzulocken. Besonders stark betroffen sind laut den italienischen Behörden die Raststätten Gonars und Fratta, da diese durch die vielen Reisenden in den Sommermonaten sehr attraktiv für potenzielle Täter sind. Generell zählen Raststätten, Parkplätze bei Einkaufszentren und touristischen Attraktionen in der Ferienzeit zu den bevorzugten Zielen.

Sicheres Reisen im Sommerverkehr

Um sich effektiv vor einem Diebstahl zu schützen, rät die Autobahnpolizei, Wertsachen keinesfalls sichtbar im Auto zurückzulassen. Zudem sollte man nach dem Absperren des Autos stets zusätzlich am Türgriff kontrollieren, ob das Fahrzeug auch wirklich verriegelt ist. Darüber hinaus mahnt die Verkehrspolizei zur generellen Vorsicht auf der Fahrt: Fahrräder und Gepäckstücke müssen ordnungsgemäß gesichert werden, da unzureichend gesicherte Güter jährlich Hunderte von Unfällen verursachen. Außerdem sollte der Sicherheitsabstand stets dem Fahrzeuggewicht und den Verkehrsverhältnissen angepasst sein, um sicher und ohne unliebsame Überraschungen am Urlaubsziel anzukommen.