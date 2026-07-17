Welt
TV
E-Paper
Welt

Raketen-Schlag

US-Militär bombt iranischen Spionage-Turm weg

Schwarz-weiß Bild zeigt große Rauchwolke nach Angriff auf Überwachungsturm im Hafen Chah Bahar.
© X/@CENTCOM
Das US-Militär hat bei seinen Angriffen gegen den Iran nach eigenen Angaben einen Überwachungsturm für die Seefahrt zerstört.
OE24 auf Google bevorzugen

Dieser sei Teil eines maritimen Überwachungsnetzwerks entlang der iranischen Küste am Golf von Oman gewesen, teilte das zuständige Regionalkommando auf der Plattform X mit. Die Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hätten den Turm jahrzehntelang genutzt, um Handelsschiffe in der Straße von Hormuz zu verfolgen und ins Visier zu nehmen, hieß es.

Auch interessant

Haare eingesaugt: Mädchen (11) stirbt bei Badeunfall

Blogger nach Putin-Kritik in Unterwäsche abgeführt

Neue Erde? Atmosphäre bei Planet entdeckt

"Die Zerstörung des Turms schwächt unmittelbar die Fähigkeit der IRGC, Angriffe auf unschuldige zivile Besatzungsmitglieder zu koordinieren." Außerdem schütze der am Donnerstag erfolgte Angriff die Freiheit der Schifffahrt für alle Schiffe, mit Ausnahme jener, die versuchten, die US-Seeblockade gegen iranische Häfen zu durchbrechen.

Der Iran hatte nach US-Angriffen in der Nacht Opfer und Schäden an Infrastruktur in verschiedenen Regionen im Süden des Landes gemeldet. Iranische Medien berichteten zudem unter anderem auch über einen Angriff auf einen Überwachungsturm für die Seefahrt.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Freier stößt Prostituierte aus Auto

Polizei-Großeinsatz: Drei Verletzte nach schwerer Schießerei

US-Militär bombt iranischen Spionage-Turm weg

Neue Erde? Atmosphäre bei Planet entdeckt

Zwei glorreiche Halunken an der Burg

Haare eingesaugt: Mädchen (11) stirbt bei Badeunfall

Streit um Dollfuß-Museum geht in die nächste Runde

Maddie McCann: Ex-Ermittler wittert Mega-Verschwörung

Budget: Neues Ultimatum von Opposition

Blogger nach Putin-Kritik in Unterwäsche abgeführt