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Tödliche Jagd

Mob jagt Drogendealer: 32 Mordverdächtige nach blutiger Attacke

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Polizisten durchsuchen ein Feld hinter einer Absperrung in der Nähe von Büschen.
© EPA
Nach dem tödlichen Gewaltakt im niederländischen Dorf Overasselt nahe der deutschen Grenze stehen 32 Personen unter Mordverdacht. Sie werden dem Haftrichter vorgeführt.
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Alle Verdächtigen würden zunächst als Bande beschuldigt, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Am Dienstag gegen 4.00 Uhr waren mehr als 30 vermummte und zum Teil schwer bewaffnete Personen zu einem Haus gezogen. Dort wurde im Anschluss ein Personenschützer getötet.

Zwei Polizisten erlitten schwere Verletzungen. Spezialeinheiten der Polizei machten anschließend stundenlang Jagd auf die Verdächtigen. Das Dorf bei Nimwegen wurde abgeriegelt. 34 Personen wurden nach Angaben der Polizei festgenommen und zahlreiche Waffen beschlagnahmt, darunter Kalaschnikows. Zwei Personen wurden vorläufig freigelassen. Die Attacke schockierte die Niederländer und wurde von Politikern verurteilt.

Mutmaßlicher Drogenkrimineller im Visier der Bande

Hintergrund der Gewalt ist nach Medienberichten ein Konflikt von Drogenbanden um eine Lieferung von Kokain. Ziel des Anschlages soll der 28 Jahre alte Jan G. sein, der in dem Haus in dem Dorf gemeinsam mit seiner Familie wohnt. Er war in diesem Jahr wegen Drogendelikten zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden.

Polizisten sichern eine abgesperrte Straße nach einer Schießerei in Overasselt, Niederlande.
epa13206117 Police officers stand guard at the cordoned off scene a day after a shooting in Overasselt, Gelderland province, the Netherlands, 02 September 2026. The shooting left one person dead and two police officers hospitalized on 01 September, triggering multiple arrests, according to authorities. EPA/ROB ENGELAAR © EPA

Die Berufung durfte er in Freiheit abwarten. Das Haus war bereits zweimal Ziel eines Anschlages gewesen. Nun darf auf Behördenanordnung hin ein Jahr lang niemand dort wohnen.

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Die Verdächtigen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft zwischen 16 und 32 Jahre alt. 16 kommen aus Frankreich, elf sind Niederländer, zwei Algerier, einer stammt aus Libyen, einer aus der Ukraine und einer aus Belgien. Sie stehen auch unter Verdacht des Mordversuches in Bezug auf die beiden Polizisten, beziehungsweise Beihilfe dazu, sowie versuchte Freiheitsberaubung.

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