iOS 27 macht alte iPhones plötzlich schneller

Neue iOS-Version, altes iPhone – normalerweise keine gute Kombination. Doch iOS 27 soll gerade auf älteren Geräten für einen deutlichen Geschwindigkeitsschub sorgen.

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Wer ein älteres iPhone besitzt, kennt es: Mit jedem großen Update kann sich das Gerät etwas träger anfühlen. Bei iOS 27 scheint Apple diesmal jedoch einen anderen Weg zu gehen.

Ein Test mit einem iPhone 11 Pro Max zeigt teils deutliche Verbesserungen. Die Kamera-App öffnet sich etwa in 0,65 statt 0,98 Sekunden. Auch bei der Karten-App fällt der Unterschied auf: Sie lädt nun in 1,36 statt 3,01 Sekunden.

Laut "Macwelt" seien die Verbesserungen im Alltag deutlich spürbar. Das gesamte System wirke schneller und reaktionsfreudiger.

Apps starten schneller

Apple setzt bei iOS 27 offenbar verstärkt auf Optimierungen im Hintergrund. Durch intelligenteres Caching sollen Apps laut Apple bis zu 30 Prozent schneller starten.

Auch die Bedienung soll flüssiger wirken. Besonders bei Animationen macht sich der Unterschied bemerkbar.

"Liquid Glass" läuft flüssiger

Die mit "Liquid Glass" eingeführten visuellen Effekte, die unter iOS 26 auf älteren Geräten teilweise noch ruckelten, sollen unter iOS 27 deutlich besser laufen.

© Getty Images

Auch das Öffnen des Kontrollzentrums reagiert schneller. Beim Entsperren und bei den Übergängen zwischen Apps soll es ebenfalls weniger Ruckler geben.

iPhone bleibt kühler

Interessant ist auch die Temperaturentwicklung: Im Test erwärmte sich das iPhone unter iOS 27 weniger stark.

Das könnte darauf hindeuten, dass Apple die Software effizienter gestaltet und die Prozessorlast besser im Griff hat.

Neue Funktionen kommen dazu

Neben den Performance-Verbesserungen bringt iOS 27 auch neue Funktionen. Dazu gehören benutzerdefinierte Pässe für die Wallet-App, eine überarbeitete Funktion für Audio-Nachrichten in iMessage sowie größere Widgets für den Startbildschirm.

Für Besitzer älterer iPhones ist das eine gute Nachricht: Statt das alte Gerät mit dem nächsten Update noch langsamer zu machen, könnte Apple ihm mit iOS 27 sogar noch einmal einen spürbaren Geschwindigkeitsschub verpassen.