Mysteriöser Tod einer Kroatien-Urlauberin

An der kroatischen Küste starb eine Touristin unter mysteriösen Umständen. Der Fall wurde vom Außenministerium bestätigt. Details gibt es aber keine.

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In den vergangenen Wochen überschatteten mehrere Todesfälle innerhalb kurzer weniger Tage das Urlaubsparadies Kroatien. Tschechische Medien sprechen von einem "schwarzen Streifen in der Adria". In der Nähe von Split kamen vier Tschechen bei einem Bootsunglück ums Leben. Mysteriöser starb eine tschechische Touristin einen Tag vorher in der Küstenstadt Crikvenica.

Der Todesfall ereignete sich am Samstag, dem 13. Juni, so das tschechische Portal "blesk.cz". Auf eine Anfrage antwortet das tschechische Außenministerium: "Mit Bedauern bestätigen wir den Tod einer tschechischen Staatsbürgerin im kroatischen Crikvenica. Wir bearbeiten den Fall und leisten die notwendige konsularische Unterstützung. Aus Respekt vor den Hinterbliebenen werden wir keine weiteren Details nennen. Der Familie und den Angehörigen der Verstorbenen sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus." Über die genauen Todesumstände veröffentlicht das Ministerium keine Informationen. Sogar der Name und das Alter der Frau sind weiterhin unbekannt.

"Die Umstände sind seltsam"

Laut dem kroatischen Portal "index.hr" soll es sich bei der Frau um einen Ertrinkungstod handeln. Die Polizei ermittelt noch die genauen Todesumstände.

Wie "Blesk" berichtet, soll eine tschechische Urlauberin über die sozialen Medien auf den Fall aufmerksam gemacht haben. Die Frau schrieb: "Am Samstag, dem 13. Juni, starb in Crikvenica ebenfalls eine Tschechin. Nirgends schreibt man darüber." Sie war nach eigenen Angaben vor Ort und fügte hinzu: "Wir waren dabei, und die Umstände sind seltsam."

Die Frau hatte auch einen eindringlichen Appell an andere Urlauber: "Jeder sollte vorsichtig sein und seine Grenzen kennen – was er schafft, was er kann und was schon zu viel ist. Es war keine angenehme Heimreise."