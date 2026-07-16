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Nach WM-Drama: Jetzt kommt Pep Guardiola (55)

Ein Mann mit Glatze im dunklen Mantel applaudiert vor verschwommenem Publikum im Stadion.
© Getty Images
Nach dem Halbfinal-Aus steht Thomas Tuchel schwer unter Druck.
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England muss weiter vom zweiten WM-Titel nach 1966 träumen. Die Three Lions verloren das dramatische Halbfinale gegen Argentinien nach 1:0-Führung noch in der Schlussphase.

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Damit wächst auch die Kritik an Thomas Tuchel. &nbsp;Fans und Experten werfen ihm falsche Taktik und Auswechslungen vor. "Wir gehen mit 1:0 in Führung, ziehen uns dann zurück, nehmen Wechsel vor und stellen auf eine Fünfer- oder Sechserkette um. Wenn man Messi und Argentinien kommen lässt, provoziert man das Unheil geradezu", so England-Legende Wayne Rooney in der BBC.

Ein Fußballtrainer steht mit verschränkten Armen am Spielfeldrand während eines Spiels.
© EPA

Guardiola Top-Favorit

In den englischen Medien wird der Deutsche schon angezählt. Obwohl Tuchel noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, wird auf der Insel bereits über einen Nachfolger spekuliert. Ein Name, der dabei fällt, ist Pep Guardiola.

Der Spanier hat Manchester City bekanntlich im Sommer verlassen und könnte damit sofort starten. Bei den Buchmachern ist Guardiola sogar bereits der Top-Favorit im Falle einer Tuchel-Entlassung.

Unklar bleibt allerdings, ob der 55-Jährige überhaupt zur Verfügung steht oder vorerst eine Pause einlegen will. Zuletzt wurde Guardiola auch mit Italien in Verbindung gebracht.

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