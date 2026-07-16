Alarmstufe Rot: Heftige Gewitter ziehen über den Osten

Für Teile Österreichs gilt eine Wetter-Warnung.

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Am Donnerstag halten sich zunächst in der Osthälfte – vom Weinviertel über das Burgenland bis in die Steiermark – noch Regenschauer und Gewitter. Diese können mitunter heftig ausfallen - auch Hagel ist möglich.

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Im Laufe des Vormittags ziehen diese jedoch ab, sodass sich vielerorts die Sonne zeigt. Am Nachmittag entstehen zwar erneut Quellwolken, die Wahrscheinlichkeit für Gewitter bleibt aber insgesamt gering. Vereinzelt können sich noch Schauer oder Gewitter von Kärnten über den Wienerwald bis ins Waldviertel entwickeln. Dazu wird es schwül und mit 26 bis 33 Grad sommerlich heiß.

Am Abend zeigt sich das Wetter zunächst meist freundlich. Doch der Eindruck trügt: Spätabends oder in den ersten Nachtstunden ziehen von Vorarlberg und Tirol aus kräftige Regenschauer und Gewitter auf. Diese breiten sich im Laufe der Nacht weiter nach Osten aus und markieren den Beginn eines deutlich unbeständigeren Wetterabschnitts.

Gewitter-Alarm

Am Freitag drohen dann verbreitet kräftige Gewitter. Zwar scheint zunächst noch für einige Stunden die Sonne, doch bereits am Vormittag bilden sich erste Schauer und Gewitter. Am Nachmittag und Abend steigt die Unwettergefahr massiv an. In der drückend schwülen Luft können sich von Nordwesten her heftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und stürmischen Böen entwickeln. Laut Prognose ist praktisch in keinem Landesteil ein Gewitter auszuschließen.

Trotz der zunehmenden Unwetter bleibt es hochsommerlich heiß. Die Temperaturen erreichen 25 bis 32 Grad, in Wien, dem Weinviertel und dem Nordburgenland sind sogar bis zu 35 Grad möglich. Gerade die Kombination aus großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit liefert ideale Bedingungen für die Entstehung teils kräftiger Gewitter.