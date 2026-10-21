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In Wolfsthal

Bankomat-Sprenger floh mit dem Fahrrad

OR
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Zerstörter Bankomat in einem Gebäude, Polizeiabsperrung und Ermittler in Schutzanzug vor Ort.
© Thomas Lenger/Monatsrevue
Der mutmaßliche Täter, der um 3.40 Uhr versuchte, einen Bankomat zu sprengen - die Geldkassetten blieben unbeschadet - konnte gefasst werden.
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NÖ. In Wolfsthal (Bezirk Bruck an der Leitha) kam es in der Nacht auf Mittwoch zu einem Bankomat-Sprenger-Alarm. Betroffen war ein Gerät bei einem Nah &amp; Frisch-Lebensmittelmarkt. Verletzt wurde niemand. "Im Zuge der Fahndung wurde eine Person festgenommen", bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager auf APA-Anfrage einen ORF-Bericht. Der Ermittlungsbereich Diebstahl des Landeskriminalamts Niederösterreich hat die Erhebungen übernommen, die Tatortgruppe sicherte Spuren.

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Zu dem Vorfall kam es kurz nach dreiviertel vier in der Früh. Viele Details wurden vorerst nicht bekanntgegeben - oe24-Infos zufolge war es beim Versuch geblieben, Geld hat der Täter, der kurz darauf auf der Flucht mit einem Fahrrad gefasst wurde, keines erbeutet. Der Mann, der möglicherweise nicht allein gehandelt hat, macht wenige Angaben, selbst, woher er kommt, ist (noch) unklar. Zur bekannten Gruppierung nordafrikanischer Täter aus Holland dürfte er nicht gehören.

Ein beschädigter Bankautomat in einem Gebäude, abgesperrt mit rot-weißem Band.
© Thomas Lenger/Monatsrevue

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