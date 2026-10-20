"Rock-Labyrinth": Ski-Video aus Sölden schockt

Ein Video aus Sölden zeigt, wie schwierig die Bedingungen auf einem Teil der Piste derzeit sind. Ski-Guide und Ex-Rennfahrerin Nina Gigele hält die enttäuschende Situation auf Instagram fest.

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"Nicht ganz der schneereiche Saisonstart, den wir uns erhofft hatten" – schreibt Gigele zu ihrem Video vom 19. Oktober. Darin zeigt sie die aktuellen Bedingungen in Sölden. Schon zu Beginn bezeichnet sie die Strecke als "Rock-Labyrinth".

Die Aufnahmen zeigen einen steinigen Hang, auf dem nur stellenweise Schnee liegt. Gigele fährt vorsichtig durch das felsige Gelände und muss ihre Linie genau wählen, um nicht mit den Skiern an den großen Steinen hängen zu bleiben. Am Ende einer steileren Passage kommt sie schließlich durch – von einer verschneiten Winterlandschaft ist allerdings wenig zu sehen.

"Aua, die armen Ski"

Auch in den Kommentaren wird die ungewöhnliche Kulisse thematisiert. "Aua, die armen Ski" schreibt ein User. Andere kommentieren mit "Braucht kein Mensch" oder beschreiben die Fahrt als "Slalom um die Steine".

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Ein wenig Hoffnung auf bessere Bedingungen gibt es ebenfalls: "Zum Glück kommt Schnee in den nächsten Tagen", meint ein weiterer Nutzer. Ob und wie stark sich die Situation dadurch verbessert, bleibt abzuwarten.

Sölden ist für frühen Ski-Start bekannt

Gerade Sölden ist normalerweise für seine Gletscher und den frühen Start in die Skisaison bekannt. Das Tiroler Skigebiet lockt jedes Jahr zahlreiche Wintersportler an, die schon im Herbst ihre ersten Schwünge im Schnee ziehen wollen. Umso enttäuschender wirken die aktuellen Aufnahmen, auf denen statt weißer Pisten vor allem Steine und kahle Flächen zu sehen sind.