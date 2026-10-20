Nach Todes-Crash: Große Trauer um 14-jährigen       E-Scooter-Fahrer

Der Niederösterreichische Fußballverband und der SC Siebenhirten trauern um jungen Sportler.

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Tiefe Trauer beim SC Siebenhirten und dem Niederösterreichischen Fußballverband: Jugendspieler C. M. kam bei einem schweren Unfall in Wien-Liesing ums Leben . Der erst 14-Jährige war am Dienstagnachmittag vor einer Woche mit seinem E-Scooter unterwegs, als es auf der Erlaaer Straße bei der Kreuzung mit der Josef-Österreicher-Gasse zur tödlichen Kollision mit einem Baustellen-Lkw kam - oe24 berichtete laufend.

Bursch starb trotz Rettungseinsatz

Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Jugendliche auf dem Gehsteig und näherte sich einem Schutzweg, als einer von zwei hintereinander fahrenden Lastwagen abbog.

Dabei wurde der Bursch offenbar vom Lkw erfasst und überrollt. Die Berufsrettung versorgte ihn notfallmedizinisch, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber unter Wiederbelebungsmaßnahmen ins Spital gebracht. Dort konnten die Ärzte sein Leben nicht mehr retten. Die beiden Lkw-Lenker sollen den Unfall zunächst nicht bemerkt haben. Wer den Jugendlichen erfasst hat, war vorerst noch Gegenstand der Ermittlungen.

Verein nimmt Abschied

Der SC Siebenhirten würdigt C. M. auf Facebook als freundlichen, hilfsbereiten und lebensfrohen jungen Menschen, der bei Mitspielern und Trainern sehr beliebt war. Auch der Niederösterreichische Fußballverband spricht der Familie und den Freunden des jungen Syrers sein Beileid aus. Die Anteilnahme ist groß, der Verlust hinterlasse eine schmerzliche Lücke im Vereinsleben.