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Am Schulweg

Bub (10) von Auto erfasst: schwer verletzt

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Der Junge versuchte hinter einem Omnibus die Straße zu überqueren.
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Hier auf der Erzherzog-Karl-Straße ereignete sich der schwere Unfall. © Googlemaps

Schwerer Unfall in der Donaustadt: Ein 10-jähriger Bub ist am Montag um 7.50 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich auf der Oberdorfstraße Ecke Eibengasse. Der Schüler soll ganz plötzlich hinter einem Linienbus hervorgelaufen sein, als es zur Kollision kam.

Auf die Fahrbahn gelaufen

Laut ersten Erhebungen war ein 41-jähriger Autofahrer in Richtung Erzherzog-Karl-Straße unterwegs. Ein Linienbus hatte verkehrsbedingt auf der Gegenfahrbahn angehalten. In diesem Moment dürfte der Bub hinter dem Bus auf die Straße gelaufen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw, bei dem das Kind schwere Verletzungen erlitt.

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Der Rettungsdienst versorgte den Buben und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien nahm den Unfall auf. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes werden nun untersucht.

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