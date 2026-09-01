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1,2 Mrd. Dollar

Nestlé verkauft Milliardensparte

Nestlé
© Getty Images
Nestlé verkauft sein Geschäft mit Vitaminen, Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln für eine Milliarde Dollar.
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Die Käuferin ist die US-amerikanische Private-Equity-Firma Yellow Wood Partners. Der Abschluss der Transaktion ist vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen.

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Der Verkauf ist Teil der strategischen Neuausrichtung, wie Nestlé am Dienstagabend weiter mitteilte. Zum Geschäft, das der Konzern abstößt, gehören die Marken Nature's Bounty, Osteo Bi-Flex, Ester-C, Gard, Nuun, Puritan's Pride und Sisu sowie das zugehörige US-Eigenmarkengeschäft und Produktions-, Verpackungs-, Lager- und Vertriebsstandorte.

Die Sparte ist ein Milliardengeschäft. Im Jahr 2025 hatte Nestlé mit diesen Produkten 1,2 Milliarden Dollar umgesetzt. Sie ist vor allem in den USA tätig und auch in Kanada und China präsent. Nestlé will sich, wie bekannt, künftig stärker auf hochwertige, wissenschaftsbasierte Nahrungsergänzungsmittel konzentrieren.

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