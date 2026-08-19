Neue Aufregung um Trumps Gesundheit

Eigentlich sollte der Moment ein emotionaler werden. US-Präsident Donald Trump wollte eine Mutter trösten, die ihr Kind verloren hat. Doch am Ende sorgt eine mysteriöse Ausbuchtung unter Trumps Sakko für neue Gesundheitsdebatten.

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Am vergangenen Freitag, dem 14. August, hielt US-Präsident Donald Trump in Long Island, New York, eine Rede. Anstatt über inhaltliche Themen zu diskutieren, ist eine neue Debatte über Trumps Gesundheitszustand entfacht. Auslöser war ein Video von seiner scheidenden Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.

In dem Video auf X tröstet Trump die Eltern eines zwölfjährigen Jungen, der durch eine verirrte Kugel in der Bronx getötet wurde. Als Trump von der Bühne geht, ist eine große Ausbuchtung unter seinem Sakko zu sehen. Die Form wirkt fest und kastenartig.

Diskussionen über Vorrichtung

In den sozialen Medien löste die Aufnahme heftige Diskussionen aus. Der Journalist Aaron Rupar fragte auf X, was es mit Trumps Rücken los sei. Er geht von einer Art Vorrichtung aus.

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Ein X-Nutzer witzelte, dass Trump eine "Turnüre" trägt. Das ist ein historisches Untergestell oder Polster aus dem 19. Jahrhundert, dass von Frauen unter dem Kleid getragen wurde. Ein weitere Nutzer kommentierte, dass es sich vielleicht um ein großes Telefon oder Tablet handle.

Trump trägt eine "große Windel"

Wie das britische Portal "The Independent" berichtet, hat sich auch der Anwalt George Conway, der ein großer Trump-Kritiker ist, gemeldet. Er postete ein Wortspiel auf eine bekannte Windelmarke. Ähnliches vermutet Tennislegende Martina Navratilova. Sie geht von einer "großen Windel" aus.

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Trumps Gesundheit ist seit Beginn seiner zweiten Amtszeit ein großes Thema in den USA. Bereits zuvor wurde über Blutergüsse an den Händen, geschwollene Fußgelenke und einen Hautausschlag diskutiert. Das Weiße Haus erklärte diese Probleme mit Aspirin-Einnahme, häufigem Händeschütteln und einer Venenschwäche.

Laut einer Umfrage von "The Independent" zweifeln rund 55 Prozent der Befragten an Trumps gesundheitlicher Eignung fürs Amt des US-Präsidenten.