Neue Umfrage kündigt Wahl-Beben in Graz an

Drei Wochen vor der Gemeinderatswahl in Graz sieht eine aktuelle Umfrage die KPÖ klar vorne.

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In der von Peter Hajek im Auftrag der "Kleinen Zeitung" durchgeführten Umfrage (620 Befragte) kommt die KPÖ demnach auf 28 bis 36 Prozent, auf Platz zwei würde die ÖVP mit 19 bis 25 Prozent liegen. Und auch in der Frage nach der fiktiven Bürgermeister-Direktwahl führt die amtierende Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) mit 39 Prozent, während Kurt Hohensinner (ÖVP) bei 18 Prozent liegt.

Die KPÖ liegt in den Umfragen klar vorne © APA/ERWIN SCHERIAU

Platz drei bei der Gemeinderatswahl würde laut der Umfrage die FPÖ belegen (zwölf bis 18 Prozent), auf den weiteren Plätzen folgen die Grünen (neun bis 15 Prozent) sowie SPÖ und NEOS (jeweils sieben bis elf Prozent). Der KFG würde mit nur einem Prozent den Einzug in den Gemeinderat verpassen.

Die Erhebung aus Kombination von Telefon- und Onlinebefragung wurde von 20. Mai bis 3. Juni durchgeführt. Die maximale Schwankungsbreite liegt bei plus/minus 3,9 Prozentpunkten.