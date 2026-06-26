Neuer Lack kann Auto um 5 Grad runterkühlen

Wer kennt es nicht: Nach Stunden in der prallen Sonne glüht der Wagen. Ein neuartiger Autolack von Nissan soll das ändern und Autos im Sommer spürbar kühler halten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der japanische Autobauer hat in Zusammenarbeit mit den Experten von Radi-Cool einen speziellen Autolack entwickelt, der den Innenraum um bis zu 5 Grad Celsius runterkühlt. Das Geheimnis dahinter sind sogenannte Metamaterialien.

Diese synthetischen Verbundwerkstoffe besitzen Strukturen mit Eigenschaften, die so in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Bei ersten Tests auf dem Flughafen Haneda zeigte sich, dass die Außentemperatur des behandelten Wagens im Vergleich zu normaler Farbe sogar um bis zu 12 Grad Celsius niedriger war. Das sorgt für mehr Komfort und entlastet die Klimaanlage, was den Energieverbrauch senkt und die Effizienz verbessert.

Wie der Autolack genau funktioniert

Die Beschichtung besteht aus zwei Arten von Mikrostrukturpartikeln, die gezielt auf Licht reagieren. Eine Partikelart reflektiert Nahinfrarotstrahlen aus dem Sonnenlicht, die sonst Wärme im Lack erzeugen würden. Die zweite Partikelart bildet das Herzstück der Technologie: Sie erzeugt elektromagnetische Wellen, die der Sonneneinstrahlung entgegenwirken und die Energie direkt vom Fahrzeug weg in die Umgebungsluft leiten. Während bisherige Kühllacke für Gebäude sehr dickflüssig waren und kreidige Rückstände hinterließen, lässt sich diese Neuheit mit einer Spritzpistole auftragen und besitzt eine klare Deckschicht.

Forschung an dünneren Schichten

Unter der Leitung von Entwicklungsleiter Susumu Miura wurden bereits über 100 verschiedene Lackmuster erfolgreich auf ihre Beständigkeit gegen Salz, Kratzer, Abblättern und chemische Reaktionen getestet. Aktuell ist die Schicht mit 120 Mikrometern noch etwa sechsmal dicker als ein herkömmlicher Autolack. Das Forscherteam arbeitet nun intensiv an dünneren Optionen bei gleichbleibender Kühlleistung, damit die Technologie in Zukunft in verschiedenen Farben als Sonderausstattung angeboten werden kann.