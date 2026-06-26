Horror-Temperaturen
Neuer Lack kann Auto um 5 Grad runterkühlen
Der japanische Autobauer hat in Zusammenarbeit mit den Experten von Radi-Cool einen speziellen Autolack entwickelt, der den Innenraum um bis zu 5 Grad Celsius runterkühlt. Das Geheimnis dahinter sind sogenannte Metamaterialien.
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Diese synthetischen Verbundwerkstoffe besitzen Strukturen mit Eigenschaften, die so in der Natur normalerweise nicht vorkommen. Bei ersten Tests auf dem Flughafen Haneda zeigte sich, dass die Außentemperatur des behandelten Wagens im Vergleich zu normaler Farbe sogar um bis zu 12 Grad Celsius niedriger war. Das sorgt für mehr Komfort und entlastet die Klimaanlage, was den Energieverbrauch senkt und die Effizienz verbessert.
Wie der Autolack genau funktioniert
Die Beschichtung besteht aus zwei Arten von Mikrostrukturpartikeln, die gezielt auf Licht reagieren. Eine Partikelart reflektiert Nahinfrarotstrahlen aus dem Sonnenlicht, die sonst Wärme im Lack erzeugen würden. Die zweite Partikelart bildet das Herzstück der Technologie: Sie erzeugt elektromagnetische Wellen, die der Sonneneinstrahlung entgegenwirken und die Energie direkt vom Fahrzeug weg in die Umgebungsluft leiten. Während bisherige Kühllacke für Gebäude sehr dickflüssig waren und kreidige Rückstände hinterließen, lässt sich diese Neuheit mit einer Spritzpistole auftragen und besitzt eine klare Deckschicht.
Forschung an dünneren Schichten
Unter der Leitung von Entwicklungsleiter Susumu Miura wurden bereits über 100 verschiedene Lackmuster erfolgreich auf ihre Beständigkeit gegen Salz, Kratzer, Abblättern und chemische Reaktionen getestet. Aktuell ist die Schicht mit 120 Mikrometern noch etwa sechsmal dicker als ein herkömmlicher Autolack. Das Forscherteam arbeitet nun intensiv an dünneren Optionen bei gleichbleibender Kühlleistung, damit die Technologie in Zukunft in verschiedenen Farben als Sonderausstattung angeboten werden kann.
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