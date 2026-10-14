Österreich Werbung: Zwei Neue im Aufsichtsrat

Angelika Sery-Froschauer und Laurenz Mathei verstärken das Gremium. Susanne Kraus-Winkler übernimmt den stellvertretenden Vorsitz.

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Personelle Änderungen im Aufsichtsrat der Österreich Werbung (ÖW): Angelika Sery-Froschauer, Unternehmerin und Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, hat im September das Mandat von Martha Schultz übernommen. Laurenz Mathei, Budgetreferent im Bundesministerium für Finanzen, gehört dem Gremium bereits seit März als Nachfolger von Johannes Siter an.

Auch der stellvertretende Vorsitz wurde neu besetzt: Diese Funktion übernimmt das bisherige Aufsichtsratsmitglied Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der WKÖ. Sie folgt ebenfalls auf Martha Schultz.

Erfahrung aus Wirtschaft und Finanzverwaltung

Sery-Froschauer ist Geschäftsführerin der Marken- und Kommunikationsagentur SERY* Brand Communications mit Standorten in Leonding, München und Wien. Seit Juni 2025 ist sie Vizepräsidentin der WKÖ. Zuvor war sie unter anderem Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich sowie Obfrau der WKÖ-Bundessparte Information und Consulting. Darüber hinaus ist sie in der Lehre an der WU Executive Academy und der Fachhochschule Steyr tätig.

Mathei arbeitet seit 2023 als Budgetreferent im Finanzministerium. Er verantwortet dort die Untergliederung "Wirtschaft", zu der unter anderem Tourismus sowie KMU- und Industrieförderung zählen. Zuvor war er in der politökonomischen Forschung und Beratung sowie für die britische Regierung tätig. Er studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich und absolvierte einen Master in Political Economy of Europe an der London School of Economics.

Rauch-Keschmann bleibt Vorsitzende

Den Vorsitz des ÖW-Aufsichtsrats führt weiterhin Ulrike Rauch-Keschmann, Sektionschefin für Tourismus und Kulturelles Erbe im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Neben ihr, Kraus-Winkler und den beiden neuen Mitgliedern gehören dem Gremium Petra Bohuslav, kaufmännische Geschäftsführerin der Wiener Staatsoper, Erich Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Hubert Siller vom MCI Innsbruck und Martin Winkler, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Verkehrsbüro AG, an.

Neue Impulse für den Tourismus

ÖW-Präsidentin und Tourismusstaatssekretärin Elisabeth Zehetner betont die unterschiedlichen Kompetenzen der neuen Mitglieder: Sery-Froschauer bringe unternehmerische Erfahrung und Branchenexpertise ein, Mathei Wirtschafts- und Finanzwissen aus dem Finanzministerium. Die Mischung aus Verwaltung, Management, Lehre und Tourismuspraxis soll die Weiterentwicklung der Österreich Werbung begleiten.

Martha Schultz und Johannes Siter dankt die Österreich Werbung für ihr langjähriges Engagement und ihren Einsatz für den heimischen Tourismus.