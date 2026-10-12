BIPA und Jugend am Werk feiern zehn Jahre Partnerschaft

Seit zehn Jahren fertigen Menschen mit Behinderung BIPA Bonusboxen. Eine limitierte Jubiläumsedition würdigt die Zusammenarbeit und bringt Jugend am Werk 5.000 Euro in Gutscheinen.

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Rund 880.000 Bonusboxen, 8,8 Millionen verpackte Produkte und derzeit mehr als 60 beteiligte Menschen: Diese Zahlen stehen für die zehnjährige Zusammenarbeit von BIPA und Jugend am Werk. Seit 2016 stellen Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung in den Wiener Tagesstrukturen Speckbachergasse und Wurlitzergasse die wechselnden Themenboxen der Drogeriekette zusammen.

Zum Jubiläum erscheint Ende Oktober eine Sonderedition. Die 5.000 limitierten Boxen sind für jeweils 250 Ös, die Bonuspunkte des jö Bonusclubs, in allen rund 570 österreichischen BIPA-Filialen erhältlich.

vlnr: Melanie Vock (BIPA Customer Relationship Management) und Christoph Hoppl (Betreuer Jugend am Werk) mit der Sonderbox und der ersten BIPA Bonusbox © Jugend am Werk

Teamarbeit macht individuelle Stärken sichtbar

Von der Logistik über die Vorbereitung und Konfektionierung bis zur Nachbearbeitung: Die Herstellung verteilt sich auf mehrere Arbeitsgruppen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können unterschiedliche Stationen ausprobieren und Aufgaben übernehmen, die ihren Fähigkeiten und Interessen entsprechen. Die Bonusboxen sind dabei einer von mehreren festen Aufgabenbereichen in den Tagesstrukturen.

Willi R. ist seit dem Beginn im Dezember 2016 dabei. Besonders schätzt er die Wahlmöglichkeiten: "Mir gefällt die Abwechslung bei der Arbeit, weil ich mir aussuchen kann, wo ich bei unterschiedlichen Stationen mitarbeiten möchte."

Für BIPA-Geschäftsführerin Margit Reisinger steht die Kooperation für gesellschaftliche Verantwortung und mehr Inklusion. Brigitte Gottschall, Geschäftsführerin von Jugend am Werk, betont, wie sehr die beteiligten Menschen die langjährige Zusammenarbeit schätzen.

Eine Sonderbox mit persönlicher Handschrift

Gerti G. (Teilnehmerin Jugend am Werk) beim Packen der Bonusboxen © Jugend am Werk

Neben verschiedenen BIPA-Produkten enthält die Jubiläumsedition eine handgefertigte Überraschung aus den Arbeitsgruppen. Auch die Gestaltung trägt deren Handschrift: Die bunten Jugend-am-Werk-Logos wurden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgemalt. Eine Broschüre gibt Einblicke in die Produktion und blickt auf zehn Jahre Partnerschaft zurück.

Für jede produzierte Jubiläumsbox spendet BIPA einen Euro in Form von Gutscheinkarten an Jugend am Werk. Insgesamt kommen damit 5.000 Euro zusammen. Die Gutscheine ermöglichen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, Pflege- und Hygieneartikel sowie Haushaltsprodukte für ihren täglichen Bedarf zu besorgen.

Jugend am Werk begleitet jährlich mehr als 6.000 Menschen mit Angeboten für Bildung, Ausbildung, Arbeit, Wohnen und individuelle Unterstützung. Die Tagesstrukturen werden vom Fonds Soziales Wien gefördert.