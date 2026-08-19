Sende-Pleite
ORF-Sommergespräche als traurige Quotenflops
Das zweite ORF-Sommergespräch mit Neos-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger erreichte im Schnitt nur 501.000 Zuschauer. Zuvor sahen noch 872.000 Liebesg‘schichten und Heiratssachen. Das heißt: Fast 400.000 schalteten weg.
Grünen-Chefin Leonore Gewessler interessierte zuvor nur 482.000 Zuseher. Im Netz gibt es einen Shitstorm gegen Moderatorin Simone Stribl, die Fragen seien "samtweich" oder "wie ein Wellnessurlaub", aber "nicht kritisch". Über "Kuschel-Fragen" regten sich viele auf.
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Zum Vergleich: 2025 waren im Schnitt 452.000 im ORF-Sommergespräch mit Meinl-Reisinger dabei, also 50.000 weniger. Damals moderierte Klaus Webhofer die Gespräche.
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