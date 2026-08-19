Pfändungs-Schock für Thomas Gottschalk!

Kaum hat Thomas Gottschalk den härtesten Kampf seines Lebens gegen den Krebs gewonnen, bricht der nächste Schock über ihn herein. Aus seiner alten Heimat droht dem Kult-Moderator jetzt der schmerzhafte Zugriff der Steuerbehörden auf sein Vermögen.

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Nach seiner Rückkehr aus den USA im Jahr 2019 wollte Thomas Gottschalk ein komplett neues Leben in der Heimat beginnen. Nach der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Thea fand er in seiner neuen Partnerin Karina das große Liebesglück. Die beiden krönten ihre Beziehung im September 2024 mit einer feierlichen Hippie-Hochzeit auf der spanischen Urlaubsinsel Ibiza und bezogen kurz darauf eine prachtvolle Villa in einem exklusiven Nobelort im Umland von München.

Das unbeschwerte Glück des Paares schien perfekt, zumal der Entertainer erst vor Kurzem bekannt gab, dass er nach zahlreichen Behandlungszyklen im Spital endlich krebsfrei ist. Doch nun ziehen dunkle Wolken am Horizont auf, die ausgerechnet aus dem fernen Kalifornien herüberwehen. Die dortigen Steuerbehörden haben laut "Bunte" einen offiziellen Pfändungsbeschluss gegen den Showmaster erlassen. Die bürokratischen Mühlen im Sonnenstaat mahlen unerbittlich, und für den Moderator geht es nun um viel Geld und seinen guten Ruf in den Vereinigten Staaten.

Saftige Nachforderung aus dem Sonnenstaat

Bei der aktuellen Forderung der amerikanischen Behörden handelt es sich um eine stattliche Summe von umgerechnet rund 272.000 Euro. Diese Abgaben sollen laut den offiziellen Dokumenten aus dem Steuerjahr 2024 stammen und wurden bislang offenbar nicht beglichen. Besonders pikant ist dabei die Zustellung der Papiere: Als offizielle Zustelladresse ist auf dem Beschluss noch immer sein früheres Anwesen im kalifornischen Malibu angegeben.

Diese legendäre Villa mit der weithin bekannten, markanten Windmühle war jedoch bereits im Jahr 2018 bei den verheerenden Waldbränden in der Region vollständig abgebrannt. Der Entertainer verkaufte das leere Grundstück später und brach auch sonst alle Zelte in Übersee ab. So kündigte er unter anderem den Mietvertrag für ein weiteres idyllisches Wohnhaus am Malibou Lake nahe der Metropole Los Angeles. Dennoch blieb die veraltete Adresse im System der amerikanischen Finanzbehörden aktiv.

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Rätselhaftes Zustellungschaos bei den Behörden

Wie es zu diesem massiven bürokratischen Durcheinander kommen konnte, wirft im Umfeld des Entertainers Fragen auf. Offenbar existierte kein funktionierender Nachsendeantrag für die Post des Stars, oder es traten schwerwiegende technische Probleme bei der Weiterleitung auf. Dies führte dazu, dass wichtige behördliche Schreiben und auch Postsendungen von Geschäftspartnern den Showmaster niemals erreichten:

Briefe der kalifornischen Steuerbehörde gingen an die Ruine in Malibu.

Geschäftliche Mitteilungen landeten an alten, längst aufgegebenen Adressen in München.

Zustellungsversuche erfolgten an Orten, an denen der Star seit Jahrzehnten nicht mehr wohnt.

Dringende Fristen verstrichen somit ohne das Wissen des betroffenen Moderators.

Dieses Chaos ist umso unverständlicher, da der TV-Star bereits vor drei Jahren mit ähnlichen Problemen in Kalifornien zu kämpfen hatte. Damals forderte das dortige Finanzamt umgerechnet rund 410.000 Euro an Steuern. Auch diese Summe beglich der Moderator erst, nachdem bereits ein Pfändungsbeschluss erlassen worden war. Warum die aktuelle Wohnadresse in Bayern nach diesem Vorfall nicht ordnungsgemäß im System hinterlegt wurde, bleibt unklar.

Thomas Gottschalk und seine Gattin Karina. © Getty Images

Konsequenzen für das amerikanische Vermögen

Die rechtlichen Folgen des aktuellen Beschlusses könnten für den Entertainer unangenehm werden. Der Bundesstaat Kalifornien besitzt nun die gesetzliche Handhabe, Zwangsvollstreckungen durchzuführen, sobald pfändbares Vermögen des Moderators auf US-Boden ausfindig gemacht wird. Dies betrifft potenzielle Bankkonten, verbliebene Sachwerte oder etwaige Firmenbeteiligungen in den Vereinigten Staaten.

Obwohl der Moderator seine Zelte in Amerika weitgehend abgebrochen hat und sein neues Leben mit Ehefrau Karina im Fokus steht, holt ihn die bürokratische Vergangenheit nun wieder ein. Es bleibt abzuwarten, wie schnell seine Anwälte das Missverständnis aufklären und die geforderte Summe begleichen können, um den Kopf im fernen Amerika wieder freizubekommen.