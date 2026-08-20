oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

NÖ im Digital-Tempo

Digital-Offensive: NÖ und Bund launchen Kompetenz-Netzwerk

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer, Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Claus Zeppelzauer
© NLK Khittl
Niederösterreich geht in die digitale Vollen: Das Land, der Bund und das ecoplus Haus der Digitalisierung bündeln ihre Kräfte für die neue Wirtschaftsplattform der Digitalen Kompetenzoffensive (DKO).
OE24 auf Google bevorzugen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP), Digi-Chef Claus Zeppelzauer und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer unterschreiben den Deal. Niederösterreich schnappt sich damit als erstes Bundesland die Vorreiterrolle bei der DKO-Umsetzung.

Der Plan: bewährte NÖ-Formate für Unternehmen, Gründer, Tourismus- und Gastrobetriebe, Kinder, Frauen, Senioren und Digital-Einsteiger bundesweit sichtbar machen und weiterentwickeln.

KI-Boost für Tourismus und Betriebe

Mikl-Leitner setzt auf klare Prioritäten: KI-Strategie, Haus der Digitalisierung und starke Partner als Motor. Pröll betont, digitale Transformation brauche echte Skills statt Buzzwords. Ab Herbst 2026 bekommt die Workshopreihe „KI im Tourismus" ein Upgrade: neuer Fokus auf KI-Tools für den Gastro-Alltag. Auch „Digitale Tools für Ihr Unternehmen" und „SIE & KI" laufen mit.

Auch interessant

Brooklyn Beckham: Mama-Tattoo ist ausgelöscht!

Tödliches Virus breitet sich rasant in Griechenland aus

Trump und seine Assistentin: Brisante Liebesbriefe aufgetaucht

Aktionstag und Kompetenzcheck

Im November 2026 steigt in Tulln ein zentraler KI-Aktionstag mit Workshops und Live-Demos. Dazu kommen der bundesweite Kompetenzcheck und regelmäßige „Digital Überall"-Workshops ab Herbst. Auch das Digi-Labor für Programmierung, Robotik und KI für Kinder und Pädagogen wird eingebunden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Waldumbau live erleben: Bundesforste öffnen NÖ-Wälder

45-Millionen-Megaprojekt sichert NÖs Strom

Kamptalbahn: Nächste Modernisierungsphase

Sicherheits-Debatte überschattet Frequency-Auftakt

Art Carnuntum: Horwitz als Teufel Faust

Vollgas am Schneeberg

NÖ-Fasching: Holakovsky ist neue Narren-Chefin

SBO: Gewinn bricht ein, doch Auftragslage hellt sich auf

Ausbleibende Dürrehilfen: Mikl-Leitner rechnet mit SPÖ ab

Freie Fahrt! Neue B25 bei Scheibbs fertig