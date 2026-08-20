Digital-Offensive: NÖ und Bund launchen Kompetenz-Netzwerk

Niederösterreich geht in die digitale Vollen: Das Land, der Bund und das ecoplus Haus der Digitalisierung bündeln ihre Kräfte für die neue Wirtschaftsplattform der Digitalen Kompetenzoffensive (DKO).

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Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Staatssekretär Alexander Pröll (beide ÖVP), Digi-Chef Claus Zeppelzauer und WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer unterschreiben den Deal. Niederösterreich schnappt sich damit als erstes Bundesland die Vorreiterrolle bei der DKO-Umsetzung.

Der Plan: bewährte NÖ-Formate für Unternehmen, Gründer, Tourismus- und Gastrobetriebe, Kinder, Frauen, Senioren und Digital-Einsteiger bundesweit sichtbar machen und weiterentwickeln.

KI-Boost für Tourismus und Betriebe

Mikl-Leitner setzt auf klare Prioritäten: KI-Strategie, Haus der Digitalisierung und starke Partner als Motor. Pröll betont, digitale Transformation brauche echte Skills statt Buzzwords. Ab Herbst 2026 bekommt die Workshopreihe „KI im Tourismus" ein Upgrade: neuer Fokus auf KI-Tools für den Gastro-Alltag. Auch „Digitale Tools für Ihr Unternehmen" und „SIE & KI" laufen mit.

Aktionstag und Kompetenzcheck

Im November 2026 steigt in Tulln ein zentraler KI-Aktionstag mit Workshops und Live-Demos. Dazu kommen der bundesweite Kompetenzcheck und regelmäßige „Digital Überall"-Workshops ab Herbst. Auch das Digi-Labor für Programmierung, Robotik und KI für Kinder und Pädagogen wird eingebunden.